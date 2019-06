Richard Colvin victime de représailles?

Selon son avocat, le gouvernement de Stephen Harper a cessé d'assumer les frais juridiques du haut fonctionnaire fédéral depuis sa comparution devant le comité parlementaire, en novembre.

Richard Colvin avait alors déclaré que plusieurs responsables gouvernementaux savaient depuis longtemps que des prisonniers remis aux autorités afghanes par les Forces canadiennes étaient torturés. Il a soutenu avoir lui-même alerté le gouvernement en 2006, alors qu'il était en poste à Kaboul et à Kandahar. Or, Ottawa aurait attendu plus d'un an et demi avant de modifier les modalités de transfert des prisonniers.

Son témoignage lui avait attiré les foudres du ministre de la Défense, Peter McKay, et de trois généraux, qui ont publiquement remis sa crédibilité en question.

« Considérant les attaques publiques auxquelles s'est livré le gouvernement à l'endroit de M. Colvin et de son témoignage devant le Comité parlementaire spécial sur la mission canadienne en Afghanistan, notre client en arrive à la conclusion raisonnable que le refus d'indemnisation supplémentaire est une mesure de représailles pour sa participation devant le comité et la Commission », écrit son avocat, Owen Rees, dans une lettre remise à la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire.

Me Rees ajoute qu'il sera difficile pour Richard Colvin de continuer à témoigner au sujet de son travail en Afghanistan s'il ne peut bénéficier des services d'un avocat. En tant qu'employé de l'État, le diplomate a droit à des services juridiques indépendants payés par l'État jusqu'à un maximum de 50 000 $.

Autre son de cloche d'Ottawa

Le ministère des Affaires étrangères se défend de ne pas vouloir payer les frais juridiques de M. Colvin. Dans un courriel, il explique qu'Ottawa a déjà remboursé 21 000 $ en frais d'avocat. « Une troisième facture dépassant le montant approuvé en novembre a depuis été reçue. Le ministère l'examine et prendra une décision sous peu », écrit le ministère.

Mais, les députés de l'opposition doutent de la bonne foi du gouvernement.

« C'est une absurdité. C'est contre toutes règles existantes, a estimé le porte-parole libéral en matière d'Affaires étrangères, Bob Rae, lundi, dans une entrevue au quotidien Le Devoir. C'est dommage qu'on ne soit pas dans la Chambre des communes pour poser des questions là-dessus. »

Bob Rae Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld/Archive

N'eût été la prorogation des travaux parlementaires, la Chambre aurait repris ses travaux lundi. Le comité spécial chargé de faire la lumière sur cette affaire a également cessé d'exister avec la suspension des activités du Parlement.

Pour Paul Dewar, député du Nouveau Parti démocratique, le refus de payer les frais d'avocat de Richard Colvin n'est qu'une nouvelle tentative du gouvernement pour faire avorter l'enquête sur les détenus afghans. « Les conservateurs s'en prennent à M. Colvin simplement parce qu'il a fait son travail. Ils essaient d'enterrer le dossier, mais toutes ces actions ne font que donner davantage l'impression que le gouvernement souhaite étouffer l'affaire ».