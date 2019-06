Craintes et inquiétudes

Souvenan Garçon, un Réginois originaire d'Haïti, n'a aucune nouvelle de ses frères et soeurs. Ces derniers habitent dans la capitale. « Ça m'inquiète beaucoup parce que depuis hier, on essaye d'appeler en Haïti et on n'a pas pu entrer en contact avec la famille. C'est vraiment inquiétant. C'est vraiment terrible pour moi », dit-il.

Carlos Petit-Homme, qui habite lui aussi à Regina, a quant à lui réussi à communiquer avec un de ses proches en fin de journée mardi. L'homme qui lui parlait était au volant au moment de la conversation et lui décrivait une scène horrible avant que la communication soit rompue.

M. Petit-Homme raconte que les dégâts causés jusqu'à présent ont touché un grand nombre d'édifices, de ministères, mais aussi le palais national. Des hôpitaux sont également très endommagés, ajoute M. Petit-Homme.

Ce dernier compte organiser de l'aide à partir de Regina et le fera dès qu'il pourra savoir comment l'acheminer jusque dans son pays d'origine.