Carrefour Haïti

Cette page est un lieu d'échanges où vous, internautes, êtes invités à nous faire mieux connaître la situation en Haïti à la suite du tremblement de terre du 12 janvier.

Si vous êtes à la recherche de proches, CBC.ca a préparé un outil qui vous permet de publier des photos et des renseignements sur les personnes que vous cherchez. Si quelqu'un d'autre a des renseignements pertinents sur la personne disparue, il peut aussi les publier. Cliquez sur le bandeau « Le cri de l'espoir » pour utiliser cet outil.

Tous les renseignements envoyés dans l'outil de CBC.ca sont maintenant relayés au réseau du Conseil des relations interculturelles, lequel compte des organismes non gouvernementaux, des associations, des médias haïtiens et des bénévoles ici et en Haïti. Ces organismes pourront donc faire le suivi s'ils obtiennent de l'information sur les personnes que vous recherchez.

Vous pouvez utiliser l'espace Commentaires, au bas de cette page, pour nous transmettre des renseignements sur les conséquences du séisme, la vie des Haïtiens, l'aide humanitaire, les Canadiens qui se trouvent là-bas, etc.

Vous pouvez aussi utiliser l'onglet Témoin d'un événement pour nous faire parvenir vos photos et vos vidéos.





M. Jean-Marie Altema a tourné cette vidéo avec son cellulaire, à Pétionville tout de suite après le séisme: