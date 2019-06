Que s'est-il passé?

Aucun signal d'alerte sismique n'avait été détecté lorsque la terre s'est mise à trembler à 16 h 53, en cette fin d'après-midi du 12 janvier 2010, partout dans les Antilles.

Pendant une minute, le tremblement de terre d'une magnitude de 7 a particulièrement frappé Haïti, la partie occidentale de l'île d'Hispaniola.

L'épicentre, l'endroit le plus intensément touché, était situé à 16 km au sud-ouest de la ville de Port-au-Prince et se trouvait à une faible profondeur: de 8 à 10 km au-dessous de la surface du sol.

Les tremblements de ce type frappent une moins grande surface géographique que les séismes profonds, mais ils sont beaucoup plus intenses.

La faille d'Enriquillo en cause

Un tremblement de terre se produit lorsque les forces géologiques qui s'opposent le long de failles excèdent la résistance de cette faille, explique le sismologue Maurice Lamontagne.

Le géologue Michael Blanpied, du U.S. Geological Survey, affirme que dans ce cas, c'est la faille d'Enriquillo, qui traverse l'île d'est en ouest, qui a causé la catastrophe.

Cette fracture bien connue des experts oppose la plaque caraïbe et la plaque nord-américaine, et va de la République dominicaine à la Jamaïque. Elle s'étend sur environ 500 km. Elle se serait fracturée sur une cinquantaine de kilomètres, selon les premières informations.

Environ 3 millions de personnes ont été exposées à de sévères secousses.

Depuis le premier tremblement, plus d'une quarantaines de répliques ont été ressenties: une première de magnitude 5,9 fut suivies de nombreuses autres moins importantes.

Le 20 janvier toutefois, huit jours après le tremblement de terre principal, une réplique de magnitude 6,1 a secoué Haïti à 6 h 03.

L'épicentre a été localisé dans la région de Petit-Goâve, à 42 km au nord-ouest de la ville de Jacmel.

Les sismologues estiment quand même que l'intensité des répliques qui suivront dans les prochaines semaines sera de plus en plus faible.

Seule bonne nouvelle, soutient Michael Blanpied: le séisme s'est produit sur la terre, et non dans la mer des Caraïbes, ce qui aurait créé un important tsunami.

La croûte terrestre est une couche de roches située près de la surface de la Terre et qui contient les continents et les bassins océaniques.

Quelques définitions

L'épicentre est le point à la surface de la Terre qui est directement située au-dessus du foyer d'un séisme.



Une faille, c'est la zone de rupture dans la croûte terrestre où il y a eu mouvement par le passé.



La magnitude est la valeur calculée qui traduit la quantité d'énergie libérée lors d'un séisme.



La croûte terrestre est composée d'une douzaine de plaques tectoniques qui se déplacent continuellement, de quelques centimètres par année au total.



Les répliques sont une série de séismes de moindre importance qui succèdent au principal située dans une zone proche. Elles sont le résultat de rajustements aux contraintes en certains endroits le long de la zone faillée.



Le risque sismique, c'est la probabilité qu'un tremblement de terre se produise et cause des dommages dans un intervalle de temps et une région donnée.



Les signes précurseurs sont l'ensemble des observations faites juste avant un séisme et qui peuvent conduire à formuler une prédiction à court terme.



La sismicité, c'est l'occurrence des séismes dans l'espace et le temps.



La sismologie (ou séismologie) est la science qui étudie les tremblements de terre naturels ou artificiels, et d'une manière générale la propagation des ondes sismiques à travers la Terre.



Le sismologue (ou séismologue) est le chercheur spécialisé dans l'étude des tremblements de terre naturels ou artificiels, et d'une manière générale de la propagation des ondes sismiques à travers la Terre.



Un tremblement de terre (séisme, secousse sismique), c'est un phénomène géologique qui se traduit par des secousses plus ou moins violentes à la surface du sol. Il est causé par la libération d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches en profondeur.



Un tsunami, c'est un raz de marée engendré par un mouvement brutal du fond de la mer à la suite d'un séisme



Source: Ressources naturelles Canada