Informations pratiques

Plusieurs organismes ont lancé des appels à la mobilisation. Ils invitent Québécois et Canadiens à faire preuve de générosité en offrant des dons en argent . C'est le cas notamment des associations suivantes, et de plusieurs autres:

Le gouvernement du Canada s'est engagé à verser dans un fonds spécial un montant équivalent, jusqu'à concurrence de 50 millions de dollars, à celui que des Canadiens auront donné, entre le 12 janvier et le 12 février, à des organismes qui viennent en aide à Haïti. Ces organismes doivent être enregistrés à l'Agence de revenu du Canada.

Les sommes recueillies dans ce Fonds d'aide aux victimes du séisme en Haïti seront utilisées sur place par l'entremise d'organismes canadiens et internationaux oeuvrant dans les domaines de l'aide humanitaire et du développement.

Par ailleurs, l'organisme Cuisiniers sans frontières (Nouvelle fenêtre) , qui est sur place pour préparer des repas, accepte notamment des dons d'équipements comme des marmites.

Faire un don avec son cellulaire

Vous pouvez faire un don pour les sinistrés en Haïti directement à partir de votre téléphone cellulaire en envoyant un message texte (SMS). Pas besoin de donner votre adresse, numéro de carte de crédit ou autres renseignements: on ajoute simplement le montant du don à votre facture de téléphonie mobile.

Il existe différents numéros pour donner à l'organisme de votre choix. En voici quelques-uns.

Les abonnés de Bell, Rogers et Telus peuvent envoyer le mot HAITI au numéro 45678, pour qu'un don de 5 dollars soit remis à l'Armée du Salut.

Les abonnés de Bell peuvent également envoyer 5 dollars aux organismes suivants via leur téléphone cellulaire:

Plan Canada: HAITI au 30333

Clinton Giustra Sustainable: HAITI au 20222

UNICEF Canada: DON au 45678

Croix-Rouge canadienne: REDCROSS au 30333

Vision Mondiale: MONDE au 45678

Les abonnés Rogers peuvent aussi envoyer le mot AIDE au numéro 1291 pour donner 5 dollars à la fondation One x One, qui travaille avec l'organisme Partners in Health.

Même si vous n'avez pas de forfait pour envoyer des messages texte, aucuns frais ne vous seront chargés pour faire un don.

Pour les Canadiens en Haïti

Voici les numéros de téléphone pour les ressortissants canadiens en Haïti:

Le Centre des opérations d'urgence du ministère des Affaires étrangères: 1 800 387-3124 ou sur le site www.voyage.gc.ca (Nouvelle fenêtre) , ou encore par courriel à sos@international.gc.ca

, ou encore par courriel à sos@international.gc.ca Les citoyens canadiens en Haïti: 613 996-8885 à frais virés

Ambassade canadienne à Port-au-Prince: +509-2-249-9000 ou www.haiti.gc.ca (Nouvelle fenêtre)

Notons que l'entreprise québécoise Vidéotron offre des interurbains gratuits vers Haïti pour ses abonnés à la téléphonie résidentielle pour la période du 12 janvier (rétroactif) au 12 février prochain.

Partage de renseignements pour retrouver les personnes disparues

Plusieurs sites regroupent l'information sur les individus qui manquent toujours à l'appel:

Si vous êtes à la recherche de proches, CBC.ca a préparé un outil qui vous permet de publier des photos et des renseignements sur les personnes que vous cherchez. Si quelqu'un d'autre a des renseignements pertinents sur la personne disparue, il peut aussi les publier. Cliquez ci-dessous pour utiliser cet outil.

Le Consulat général d'Haïti à Montréal a mis sur pied un portail d'information nommé soshaiti (Nouvelle fenêtre) .

D'autres organisations offrent aussi leur aide. C'est notamment le cas de l'Association des enfants et adultes disparus (Nouvelle fenêtre) et Les Artisans de la paix internationale (Nouvelle fenêtre) .

Les individus désirant offrir des services spécialisés sont invités à s'inscrire auprès de Services Québec (Nouvelle fenêtre) du Gouvernement du Québec (nom, coordonnées et type de service).

Concerts et rassemblements en solidarité avec les sinistrés haïtiens

15 janvier:

Spectacle-bénéfice au Café Sarajevo, à Montréal, avec la violoniste Sylvie Harvey, de l'orchestre Métropolitain, la chanteuse haïtienne Rebecca Jean-Gilles, la chanteuse jazz Daphnée Cattelat, des membres du groupe Manouche Swing et le rappeur d'origine haïtienne Teddy Pluviose.

17 janvier:

Spectacle-bénéfice au Club Lambi, à Montréal, avec la formation Plants and Animals, Amy Millan, de Stars, Jahnice, Tony Ezzy, Doody Le Tigre, Shapes & Sizes et Vox Sambou. Tim Kingsbury et Jeremy Gara d'Arcade Fire ainsi que Martin Cesar de Think About Life agiront à titre de DJ au cours de la soirée. La danseuse Hanako Hoshimi-Caines sera aussi du spectacle.

18 janvier:

Radiothon sur les 82 stations de radio d'Astral au pays. Les auditeurs seront invités à donner, en utilisant une ligne téléphonique sans frais ou une page web sécurisée.

20 janvier:

Spectacle-bénéfice au Gesù, à Montréal, avec Ariane Moffatt et Bïa, entre autres.

21 janvier:

Spectacle-bénéfice au théâtre Telus, à Montréal, avec notamment le groupe Black Parents, Dramatik, Marco Volcy, Maytiss, Paul Piché et Mélanie Renaud.

22 janvier:

De nombreux médias québécois ont annoncé lundi qu'ils s'unissent afin de diffuser de 20 h à 22 h (HNE) un spectacle-bénéfice. Cet événement sera présenté simultanément à la télévision, à la radio et sur les sites web de tous les partenaires, sans pauses publicitaires. Il s'agit de Radio-Canada (Première chaîne télévision, Espace musique et le site web Radio-Canada.ca), du Réseau TVA, de Télé-Québec, V Télé, LCN, Musique Plus et MusiMax, TV5, Espace Musique, Astral Média Radio (NRJ, Rock Détente, Boom FM), Bold et de certaines stations de Corus Québec.

Aux États-Unis, un téléthon, animé par le journaliste vedette de la chaîne CNN, Anderson Cooper, sera diffusé sur les principales chaînes de télévision. Plusieurs vedettes y participeront, dont l'acteur George Clooney et le rapper d'origine haïtienne Wyclef Jean.

23 janvier:

Spectacle-bénéfice au Théâtre Impérial, à Québec, avec Jean-Pierre Ferland, Bruno Pelletier et Luck Mervil.

29 janvier:

Spectacle-bénéfice à Saguenay organisé par Jayantha Guha, fondateur du groupe de musique Mosaïque, qui regroupe des étudiants de toutes les nationalités de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Tom Franquette et les Choueneux seront du spectacle.

Autres événements:

15 janvier:

Soirée de prière à l'église St-Édouard de la paroisse Notre-Dame-d'Haiti au 6500 St-Vallier, à Montréal. De 21 h à 4 h.

Messe à 20 h à l'église St-Dominique au 175, Grande Allée Ouest, à Québec, avec le Cardinal Ouellet

16 janvier:

Messe à 12 h 30, à Notre-Dame-de-Paris, en France.

Une séance d'information pour savoir comment aider les victimes du séisme aura lieu de midi à 17 h, au North York Civic Center, au 5100 rue Younge, à Toronto.

Un rassemblement pour amasser des dons se tiendra de 12 h 30 à 18 h au Centre Hershey, Zone sportive, au 5600, Rose Cherry Place, à Mississauga.

17 janvier:

Messe organisée par le curé de la paroisse Saint-Pierre-Claver, Pierre Desroches, aumônier de la police de Montréal à 11 h au 2000, boul. Saint-Joseph-Est.

Messe des Haitiens de Montréal à 17 h à l'église St-Édouard de la paroisse Notre-Dame-d'Haïti, au 6500 St-Vallier.

Messe à Gatineau à 16 h à l'église St-Joseph, avec Nathalie Gissel-Menos, chargée d'affaires à l'ambassade d'Haïti.

18 janvier:

Rassemblement au rythme de la musique haïtienne organisé par l'Association des diplômés de l'Université Laval au Pavillon Alphonse-Desjardins, situé au 2325, rue de l'Université. L'événement aura lieu de 6 h 30 à 10 h.

Le site agendapublic.net (Nouvelle fenêtre) collige aussi une liste des collectes de fonds, concerts et spectacles-bénéfices organisés au Québec.