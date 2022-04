Une coalition demande au ministre Michael Gravelle d’empêcher la fermeture du site métallurgique Kidd Creek

Prenez note que cet article publié en 2010 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

On fait aussi de l’information en format collation.

Une coalition d'une cinquantaine de leaders du Nord de l'Ontario qui lutte contre la fermeture des opérations métallurgiques de Xstrata à Timmins a rencontré le ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts, Michael Gravelle, lundi.

L'objectif de la coalition n'est pas de convaincre Xstrata de changer d'idée, mais plutôt d'obliger le gouvernement à intervenir. La rencontre visait à sensibiliser le ministre Gravelle aux conséquences de cette fermeture pour la communauté de Timmins.

La coalition demande au gouvernement de s'assurer que les ressources de l'Ontario soient transformées dans la province. Xstrata a annoncé en décembre qu'elle transfert de façon permanente la transformation de zinc et de cuivre vers Rouyn-Noranda et Montréal, au Québec.

Ben Lefebvre, de la section 599 des TCA, pense que le message a été entendu et compris par le ministre.

M. Lefebvre invite l'Ontario à prendre exemple sur Terre-Neuve et Labrador, où le premier ministre Danny Williams a exproprié AbitibiBowater de sa production d'électricité à Star Lake et de ses droits de coupe sur les terres de la Couronne à la suite de l'annonce de la fermeture de son usine de Grand Falls.

« On va voir si notre gouvernement libéral en Ontario a le courage de faire ce qu'il faut faire. » — Une citation de Ben Lefebvre, Mine Mill/TCA

Pas de promesse

Le ministre Michael Gravelle dit avoir beaucoup appris lors de la rencontre, mais il ne prend aucun engagement pour le moment. Quant au protectionnisme provincial ds ressources naturel, il ne semble pas ouvert à l'idée: « Il y a des cas inverses où des ressources du Québec ou d'autres juridictions sont transformées en Ontario », plaide-t-il.

Il promet toutfois de se battre pour maintenir un haut niveau d'investissement dans la province.

La coalition

Parmi les membres de la coalition se trouvent notamment les maires de Sudbury, de Cochrane, d'Iroquois Falls et de Moonbeam. Il y a aussi différents responsables syndicaux et chefs d'entreprises. Il y a même un prêtre de Timmins, le père Patrick Lafleur, qui estime que l'entreprise doit élargir les valeurs qui la régissent: « Les personnes sont plus importantes que les profits. Il faut que [Xstrata] prenne soin de ses employés puis [de] la communauté aussi. Pas seulement [de] leur compagnie. »

Une réunion publique est prévue à Timmins dimanche prochain.