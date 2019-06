Les amis d'Hugo

Ce qui frappait chez Hugo Chavez, c'était son extraordinaire habileté à attirer l'attention et à se faire entendre sur les dossiers internationaux les plus variés.

Le bouillant président multipliait les déclarations, et plusieurs d'entre elles ne manquaient pas de mordant.

Ainsi, s'adressant à l'assemblée au sommet de Copenhague sur les changements climatiques, en décembre 2009, il fait référence aux slogans que scandent les manifestants « en majorité des jeunes qui craignent pour leur avenir », précise-t-il.

« Ils disent, dans les rues, les choses suivantes: si le climat était une banque, ils l'auraient déjà sauvé. Et je pense que c'est vrai. Si le climat était une des plus grandes banques capitalistes, les gouvernements riches l'auraient déjà sauvé. »

El diablo

Hugo Chavez compare George W. Bush au diable devant l'assemblée des Nations unies. Photo : AFP / TIMOTHY A. CLARY

Il lui arrivait aussi d'être incendiaire.

En 2006, sanglé dans un élégant complet sombre rehaussé d'une cravate rouge, le corpulent Hugo Chavez profite d'une allocution qu'il accorde à l'Assemblée générale des Nations Unies pour s'en prendre à George W. Bush. Sérieux comme un pape, avec la voix assurée de l'orateur aguerri, le président vénézuélien compare le président des États-Unis au diable en personne. « El diablo » est venu ici même hier, dit Hugo Chavez en se signant théâtralement. « Ça sent encore le soufre! »

Derrière son lutrin d'orateur, Chavez reproche à Bush de se comporter comme s'il était le maître du monde. Le président vénézuélien soutient qu'Alfred Hitchcock aurait pu réaliser un film sur Bush qu'il aurait intitulé: La recette du diable.

Dans l'assemblée onusienne, les propos enflammés d'Hugo Chavez ont provoqué murmures, rires et applaudissements épars. Mais pas d'étonnement: la communauté internationale s'est habituée aux coups d'éclat du coloré président.

Du successeur de Bush, rencontré au sommet des Amériques le 18 avril 2009, Hugo Chavez dit: « Je pense que le président Obama est un homme intelligent, comparé au précédent président américain ».

Mais, plus tôt en avril 2009, lors d'une visite en Iran, il avait manifesté peu d'optimisme: « J'ai peu d'espoir, parce qu'un empire est derrière lui. Il a les mains liées ».

Puis, en janvier 2010, le président vénézuélien accuse les États-Unis de mener des incursions aériennes au-dessus de son pays, ce que dément Washington.

Coups d'éclat et coups de gueule

De l'avis de Jean Daudelin, professeur adjoint au Norman Paterson School of International Affairs de l'Université Carleton, le président Chavez était une énigme, car il pratiquait une politique « de l'imprévisible ».

Et imprévisible, Hugo Chavez l'était particulièrement sur la scène internationale, où il multipliait les relations avec des États dont certains ne sont pas vus d'un bon oeil par Washington.

L'Iran

À partir de 2009, Hugo Chavez et son vis-à-vis iranien, Mahmoud Ahmadinejad, ont intensifié leurs liens bilatéraux, dans un même combat contre « l'impérialisme ».

Mahmoud Ahmadinejad et Hugo Chavez au sommet de l'OPEP en 2007 Photo : AFP / HASSAN AMMAR

Non seulement le président vénézuélien ne s'opposait pas à ce que l'Iran développe son programme nucléaire, mais Hugo Chavez parlait même d'instaurer entre son pays et l'Iran « un village nucléaire à des fins pacifiques ». De quoi irriter Washington...

La Russie

En septembre 2009, Caracas acquiert des missiles russes.

Cet achat de matériel militaire à Moscou n'est pas une première: Caracas a déjà acheté pour 4 milliards de dollars d'équipements militaires russes depuis 2005, dont des hélicoptères, des avions de combat et des fusils d'assaut Kalachnikov.

La Syrie

Unis contre « l'hégémonie américaine », Hugo Chavez et Bachar Al-Assad se sont rencontrés à quelques reprises, le président syrien déroulant le tapis rouge pour son visiteur vénézuélien, qui était par ailleurs fort populaire dans les pays arabes. Car la position de Chavez était résolument propalestinienne. Des observateurs soutenaient d'ailleurs que Chavez était si populaire qu'on voyait plus d'affiches le représentant, dans les territoires occupés, que de placards de Yasser Arafat!

La Libye

Quand le président libyen Mouammar Kadhafi a souligné avec faste ses 40 ans de pouvoir, Hugo Chavez était du nombre des invités. Le flamboyant numéro un libyen a même décerné à Chavez la « médaille du 40e anniversaire de la grande révolution d'Al-Fateh », une distinction unique dans tous les sens du terme puisqu'elle a été créée expressément pour Chavez par Tripoli!

Mouammar Khadafi est décoré de l'ordre de Simon Bolivar et reçoit une réplique du sabre du héros de l'indépendance du Venezuela. Photo : La Presse canadienne / AP Photo/Fernando Llano

Le Turkménistan

Ce pays d'Asie centrale possède les plus importantes réserves de gaz naturel de la planète. Le Turkménistan était courtisé par Chavez qui souhaitait voir les Turkmènes joindre Caracas au sein d'un éventuel cartel des producteurs de gaz naturel.

Le Bélarus

Le président Loukachenko entretenait d'excellentes relations avec son homologue vénézuélien, au point que ce dernier ne lui a proposé rien de moins qu'une « union libre » entre leurs deux républiques. Le Bélarus a investi au Venezuela pour y produire 900 000 tonnes métriques de pétrole, dans l'espoir de réduire sa dépendance envers le pétrole en provenance de Moscou. Pour Chavez, le Bélarus et le Venezuela étaient « frères contre un empire mondial ».

L'Algérie

Dans le domaine pétrolier et gazier, Caracas et Alger sont déterminés à s'entraider. Déjà, en 2007, l'Institut algérien du pétrole a accepté de former plus de 400 techniciens vénézuéliens.

Chavez, le Che des altermondialistes

L'ascendant d'Hugo Chavez sur la mouvance altermondialiste était indéniable. En août 2006, au Festival international des étudiants et des jeunes de Caracas, des participants de partout retournaient dans leur pays arborant des t-shirts de Chavez, se souvient Mathilde Forest-Rivière, étudiante en science politique à l'Université de Montréal, qui participait à l'événement.

