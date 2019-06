Un bilan partagé

d'avoir aboli l'analphabétisme,

d'avoir réduit la pauvreté extrême et le chômage,

d'avoir favorisé l'accès aux soins de santé, en faisant venir des médecins de Cuba, notamment.

De toutes les initiatives « bolivariennes », les plus célèbres sont la Mision Mercal qui procure, par l'entremise d'épiceries étatisées, des produits alimentaires de base à bas prix et la Mision Robinson, qui donne aux plus démunis l'accès à l'éducation.

Redonner la terre aux paysans

Avant 2002, quelque 5 % de la population vénézuélienne possédait 80 % de toutes les terres à propriété privée dans le pays, soutient le gouvernement Chavez qui affirme avoir mené sa réforme agraire pour éliminer ces larges propriétés.

Chavez et son homologue brésilien Lula en tracteur dans une ferme vénézuelienne Photo : La Presse canadienne / AP Photo/Ariana Cubillos

Depuis 2002, l'administration Chavez affirme avoir fondé des milliers de coopératives agricoles, récupéré plus de 3,5 millions d'acres de terres appartenant auparavant à des intérêts privés et relocalisé plus de 15 000 familles.

L'envers de la médaille

Mais les partis d'opposition, les propriétaires terriens et nombre de détracteurs d'El Presidente évaluent autrement l'ère Chavez.

Selon eux, la « révolution bolivarienne » a mené à:

une hausse du taux d'inflation, qui figure parmi les plus élevées d'Amérique latine;

plusieurs vagues de dévaluation du bolivar (la devise nationale aurait été dévaluée de 992 % pendant la présidence d'Hugo Chavez);

un accroissement du chômage;

une hausse de certaines maladies endémiques;

un accroissement affolant de l'insécurité et de la violence (Caracas serait la capitale la pus dangereuse au monde, avec un taux d'homicide de 122 pour cent mille habitants en 2012, selon l'Observatoire vénézuelien de la violence).

Un soldat de la Garde nationale tire un coup de feu lors des manifestations de mars 2004 Photo : AFP / Rodrigo ARANGUA

Quant à la réforme agraire, nulle part ailleurs en Amérique latine elle n'a été menée aussi agressivement qu'au Venezuela.

C'est du « terrorisme agraire », dénonce un propriétaire terrien cité par le New York Times en 2007, qui dénonce des dizaines de kidnappings de propriétaires terriens par des gangs armés.

Les propriétaires terriens affirment de plus qu'il est difficile d'obtenir les compensations promises par l'État en échange de terres saisies.

Libertador ou despote, Hugo Chavez?

Il est difficile de savoir si le Venezuela a bénéficié ou pas des années Chavez, car peu de gens à ce jour ont pu mesurer objectivement l'effet de ses politiques. Gordon Mace, Professeur à l'Institut québécois des hautes études internationales de l'Université Laval

Un opposant à Hugo Chavez lors d'une manifestation le 1er mars 2004. Photo : AFP / Juan BARRETO

Dans un rapport rendu public en 2008, l'organisme Human Rights Watch dresse un portrait affligeant du Venezuela sous Hugo Chavez.

« Alors que le gouvernement d'Hugo Chavez a extirpé le favoritisme politique des réseaux traditionnels, il l'a remplacé par de nouvelles formes de discrimination qu'il exerce contre ses critiques et ses opposants », y lit-on.

Les enquêteurs d'Human Rights Watch ont effectué de nombreux séjours au Venezuela entre décembre 2006 et juillet 2008 pour finalement tirer d'inquiétantes conclusions de la situation.

Pour Human Rights Watch, la Constitution qu'a fait adopter Hugo Chavez en 1999 était porteuse de promesses que la tentative de putsch contre lui, en 2002, a fait dérailler.

Après le coup de 2002, Chavez et ses supporters ont porté de durs coups à la règle de droit au Venezuela, le plus dommageable d'entre eux étant de s'assurer, en 2004, le contrôle de la Cour suprême. Rapport de Human Rights Watch

Ainsi, pour Human Rights Watch, plutôt que de renforcer le pouvoir de l'État de droit et la protection des droits de la personne, comme le stipulait la Constitution, le pouvoir chaviste a réagi à la tentative de putsch en s'attaquant sans cesse:

à la liberté de presse;

au droit des travailleurs à la libre association;

aux capacités de la société civile de protéger les droits de la personne.

La liste Tascon

Luis Tascon a été ministre au sein du gouvernement d'Hugo Chavez. En 2005, il rend publique, sur son site web, une liste de noms. La liste Tascon, comme elle fut surnommée par la suite, identifie ceux qui s'étaient prononcés en faveur de la tenue d'un référendum contre Hugo Chavez, en 2004.

Le professeur Riordan Roett, spécialiste de l'Amérique latine à l'Université John Hopkins, affirme que nombre de ceux qui se trouvent sur cette liste ont perdu leur emploi. Au Venezuela, les membres de l'opposition allèguent que quantité de signataires se sont vu refuser un passeport ou encore l'accès à des soins de santé publics.

