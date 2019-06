Le paradoxe du pétrole

Selon l'Agence d'information sur l'énergie américaine, le Venezuela est le huitième pays exportateur de pétrole au monde. Pour ses réserves de brut, il est au troisième rang.

Le Venezuela est le cinquième fournisseur de pétrole des États-Unis.

L'exploitation du pétrole procure à l'État vénézuélien plus de la moitié de ses revenus.

Le paradoxe de l'abondance

Une bénédiction que cette manne pétrolière, mais une malédiction aussi. Car qui dépend trop des revenus du pétrole en pâtit: dans The Paradox of Plenty (ouvrage au titre éloquent portant sur les booms pétroliers et les pays exportateurs de pétrole), l'auteur Terry Lynn Karl explique comment des pays aussi différents que le Venezuela, le Nigeria, l'Algérie et l'Indonésie ont souffert de semblable manière de ce « paradoxe de l'abondance ».

Raffinerie de pétrole dans la vile de Moron, au Venezuela Photo : AFP / THOMAS COEX

Les pétrodollars créent richesse et... dépendance. Ils encouragent les importations, au détriment du développement d'un secteur manufacturier fort. Ils n'incitent pas à la bonne gouvernance.

Le pétrole ne fait pas des Vénézuéliens un peuple riche; au tableau indicateur de développement humain des Nations unies, le Venezuela occupe le 61e rang, tout juste devant la Roumanie.

En clair, un gouvernement qui dépend du pétrole n'a pas à être performant pour se maintenir au pouvoir.

De plus, toute fluctuation à la baisse des prix du baril de brut lui fait mal.

Les prix sont très bas... Pour le Venezuela, ceci est pénible. Malgré tout, je vais m'en tenir à ce que j'ai dit: nous n'allons pas réduire les dépenses de nos programmes en alimentation, en éducation, en santé et en habitation. Hugo Chavez lors d'un discours prononcé à Caracas au début de l'année 2009 (Source : The Globe and Mail)

Par le passé, Hugo Chavez a illustré qu'il pouvait jouer à son avantage la carte pétrolière tout en poursuivant les objectifs égalitaristes de sa « révolution bolivarienne »: en 2004, il procure d'urgence du pétrole à l'Argentine en échange d'équipement médical, de produits agricoles et même de vaches! En 2005, Chavez vend à bas prix du pétrole à Cuba qui envoie, en retour, 2000 médecins dans des régions du Venezuela, où les soins de santé étaient quasi inexistants auparavant.

Réunion des dirigeants des pays membres de l'OPEP en novembre 2007 Photo : La Presse canadienne / AP Photo/Hasan Sarbakhshian

Le pétrole comme outil diplomatique

Selon Mathilde Forest-Rivière, doctorante en science politique à l'Université de Montréal, Hugo Chavez a poussé beaucoup plus loin que son prédécesseur, Rafael Caldera, l'utilisation du pétrole comme levier diplomatique.

Hugo Chavez a résolument axé la diplomatie de son pays sur ses « amis régionaux », selon la jeune chercheuse, qui a passé un an à Cuba et trois mois au Centre de politiques étrangères de Caracas (aux côtés d'un professeur qui ne fait pas partie du clan chaviste). Et ce, dans le but avoué que ces pays - le Venezuela à leur tête- s'extirpent du joug des États-Unis.

À titre d'exemple, Caracas a:

racheté pour un demi-milliard de dollars américains de la dette argentine;

investi pour plus de 5 milliards de dollars dans le secteur des hydrocarbures en Équateur et en Bolivie;

signé un accord de sécurité énergétique avec l'Uruguay.

Le Centre d'études interaméricaines de l'Université Laval rapporte que l'ancien président uruguayen Tabaré Vásquez s'était montré tiède à l'endroit du président Chavez jusqu'à la signature de cet accord de sécurité énergétique. Tabaré Vásquez a par la suite ratifié l'appui de son pays à l'entrée du Venezuela au Mercosur, le marché commun du sud de l'Amérique.

Comme le note l'analyste chilien des affaires internationales Ricardo Israël, Chavez a élargi sa zone d'influence naturelle, les Caraïbes. Il est devenu très présent dans les pays du Mercosur et dans la région andine.

En 2005, Chavez pousse même l'audace jusqu'à aller jouer dans la cour même des Américains: la PVDSA (Pétrole du Venezuela SA) et sa filiale américaine CITGO concluent un accord pour combler, à prix moindres, les besoins énergétiques de familles défavorisées de la côte est américaine!

Par ces alliances qu'il s'est forgées, Chavez est devenu « un plus gros joueur qu'on ne l'imagine », estime Mathilde Forest-Rivière.

La diplomatie du pétrole

Hugo Chavez veut faire de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) un acteur politique et géopolitique. Ce à quoi s'oppose ce géant du pétrole qu'est l'Arabie saoudite, selon lequel le pétrole ne doit pas se transformer en outil de conflit.

L'OPEP doit à Hugo Chavez d'avoir réussi à redorer son blason. Peu de temps après son arrivée au pouvoir, Chavez donne un sérieux coup de pouce à l'organisation, alors en perte d'influence. Au début de l'an 2000, El Presidente met son manteau de pèlerin et visite tour à tour les capitales des pays membres de l'OPEP. Son objectif: en convaincre les dirigeants de respecter les quotas de production que leur fixe l'organisation.

Du même souffle, Chavez convie ses partenaires à participer au sommet de l'OPEP qu'il organise à Caracas en septembre de cette même année.

Ce premier sommet de l'OPEP en 25 ans (et le deuxième jusque-là dans l'histoire de l'organisation) sera un succès. Les représentants des onze pays membres de l'OPEP y assistent avec, en prime, des pays tels que l'Angola, la Russie et le Mexique, invités à titre d'observateurs.

De plus, le respect des quotas réclamé par Chavez contribuera à faire augmenter substantiellement les prix du baril de brut.

Tout diplomate du pétrole qu'il ait été, le provocant président vénézuélien n'a pas hésité à jeter les gants quand l'humeur lui en prenait. Ainsi, en 2005, il y va d'une de ses nombreuses déclarations incendiaires à l'encontre des États-Unis en menaçant de priver ces derniers de pétrole si Washington « attaque » le territoire vénézuélien ou... sa propre personne.

Si quelque chose m'arrive, une seule personne en sera responsable, et son nom est George W. Bush. Hugo Chavez, à l'occasion de son émission télévisée Alò Presidente

Retour au dossier Qui était Hugo Chavez?