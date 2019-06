Un castrisme allégé

Le pouvoir d'Hugo Chavez a été légitimement acquis par les urnes quatre fois plutôt qu'une (en 1998, en 2000, en 2006 et en 2012).

Le 7 octobre 2012, Hugo Chavez, 58 ans, est reporté au pouvoir. Il l'emporte contre le leader de l'opposition, Henrique Capriles.

Une affiche montrant Hugo Chavez dans un quartier populeux de Caracas. Photo : AFP / RAUL ARBOLEDA

De plus, rappelons que le parti de Chavez était sorti grand vainqueur des élections municipales et parlementaires de 2005 et de 2008.

Aussi est-il périlleux de le qualifier péremptoirement de « dictateur ».

Qui pourrait dire maintenant qu'il y a une dictature au Venezuela? Hugo Chavez au terme du scrutin de 2008, félicitant les candidats victorieux de l'opposition et les invitant du même souffle à respecter la Constitution et l'autorité du chef de l'État.

Hugo Chavez a fait modifier la Constitution afin de pouvoir être candidat à la présidence autant de fois qu'il le désire.

Hugo Chavez tient un ballon autographié par les membres de l'équipe nationale de football devant un portrait de Simon Bolivar. Photo : AFP / Juan Barreto

Ce changement constitutionnel, le Président avait tenté de le faire passer dans la foulée d'une vaste série de mesures soumises au peuple par référendum.

Référendum qu'il a perdu de justesse... C'était en décembre 2007. Ce revers a constitué la première grande défaite aux urnes pour le robuste président, en près d'une décennie au pouvoir.

En février 2009, Hugo Chavez s'y prend autrement pour obtenir ce qu'il souhaite. Plutôt que de tenter une vaste réforme constitutionnelle comme en 2007, Chavez centre son plébiscite sur une seule question: la possibilité, pour un élu, de cumuler un nombre illimité de mandats. Son pari réussit, car, lors de ce nouveau référendum, la proposition de Chavez obtient près de 60 % des suffrages.

L'énigme Chavez

Vue de l'étranger, jusqu'ici, la « république bolivarienne » du Venezuela relevait moins de la dictature que de « l'instabilité démocratique », pour reprendre les mots du politologue français Daniel Van Eeuwen.

Et selon le professeur Jean Daudelin, professeur adjoint au Norman Paterson School of International Affairs de l'Université Carleton, il n'est pas clair que le Venezuela était en train de donner naissance à un « petit Pinochet ».

Il prend beaucoup de temps à fermer l'arène politique pour un homme qui semble avoir un penchant autoritaire très fort. Car ce ne serait pas si compliqué de couper toutes les avenues à l'opposition! Mais il ne le fait pas autant qu'il le pourrait. A-t-il peur des États-Unis? A-t-il besoin de la validation de l'électorat? Après tout, même Pinochet avait besoin d'être validé par l'électorat. Jean Daudelin, professeur adjoint au Norman Paterson School of International Affairs de l'Université Carleton

Jean Daudelin estime que Hugo Chavez a pratiqué une sorte de « castrisme soft ». Mais après plus d'une décennie au pouvoir, il progressait vers l'autoritarisme, reconnaît-il.

L'écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez (qui a travaillé comme journaliste au Venezuela) a signé un article sur Hugo Chavez intitulé L'énigme des deux Chavez: « L'un auquel les caprices du hasard ont donné l'occasion de sauver son pays, l'autre, un illusionniste qui restera dans l'histoire comme un despote de plus ».

Alberto Barrera, co-auteur d'une biographie de Chavez, parle quant à lui « d'un mythe en construction ».

Un dictateur en devenir?

En septembre 2009, dans une entrevue au quotidien colombien El Tempo, Jimmy Carter s'est dit préoccupé par la « dérive autoritaire » d'Hugo Chavez.

L'ancien président des États-Unis Jimmy Carter et Hugo Chavez Photo : AFP / Presidencia

Ce n'est pas que l'ancien président américain en ait eu contre le président vénézuélien. Au contraire, Jimmy Carter rappelle que Chavez a été élu au terme d'un scrutin « honnête » en 1999 et qu'il a beaucoup fait pour des couches de la population « traditionnellement exclues » au Venezuela.

De plus, a déclaré Jimmy Carter, le président Chavez a eu raison de cultiver des rancunes envers les États-Unis. Car, selon Jimmy Carter, Washington était au courant qu'un putsch contre Chavez se préparait en 2002.

L'ancien président démocrate avance même que Washington y avait « peut-être participé »..

