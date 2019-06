Le petit gars de Barinas

L'État de Barinas, berceau de la révolution Chavez

Outre le fait que la « révolution bolivarienne » d'Hugo Chavez a bousculé l'ordre établi au Venezuela, elle a certainement profité à la famille du président.

Hugo Chavez et ses frères Adan et Hanibal, lors d'une réunion électorale Photo : AFP / THOMAS COEX

Après qu'Hugo Chavez eut accédé à la présidence, le père de ce dernier est devenu gouverneur de l'État de Barinas. Ce poste est désormais occupé par le frère aîné du président, Adan (auparavant ambassadeur à Cuba, principal allié de Chavez). Les autres frères d'Hugo Chavez (il en a cinq) ont eux aussi décroché des postes importants en politique, mais aussi dans les milieux bancaire et sportif.

Les Chavez se sont enrichis. En 2008, l'édition en ligne du journal allemand Spiegel rapporte que le clan Chavez possède désormais 17 fermes. Ce qui fait dire à un membre de l'opposition, au parlement vénézuélien, que la famille présidentielle constitue désormais « une oligarchie ».

Relativement au clan Chavez, le journal Spiegel fait également était d'allégations de corruption.

Cette région a façonné Hugo Chavez et elle en a fait un dirigeant différent de tous les autres. Il est issu du peuple métissé et non des élites blanches.

Jean-Michel Leprince, journaliste à Radio-Canada et spécialiste de l'Amérique latine