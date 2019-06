Chaises vides et nouveaux témoins

Les absents avaient tout de même des yeux sur place, puisque le Parti conservateur avait dépêché un caméraman, qui a quitté les lieux lorsque les caméras des réseaux de télévision et des médias écrits se sont tournées vers lui.

Les députés de l'opposition se sont unanimement dits outrés de l'absence du parti au pouvoir. « C'est inacceptable », a déploré le porte-parole bloquiste en matière de Défense, Claude Bachand, sur les ondes de RDI avant de participer à la rencontre. « On nous dit presque: "Nous, on aime mieux manger de la dinde, de la tourtière et de la tarte aux pommes plutôt que de s'occuper de nos responsabilités!" On trouve cela tout à fait déplorable. »

Dans une lettre envoyée lundi au comité, le conservateur Laurie Hawn, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense, écrivait que la tenue d'une rencontre en pleine relâche parlementaire n'était pas pertinente. « Noël et la saison des Fêtes sont des moments à passer en famille, entre amis et avec les êtres qui nous sont chers. Seules des urgences d'une extrême gravité devraient interrompre ces moments-là », a-t-il fait valoir.

Il s'agit de la deuxième fois en huit jours que les six conservateurs du comité spécial boycottent une de ses rencontres. Mardi dernier, leur absence avait alors fait avorter la session. Contrairement à cette fois-ci, les députés libéraux, bloquistes et néo-démocrate avaient alors renoncé à se réunir.

Comparution de deux nouveaux témoins

Richard Colvin lors de sa comparution devant le comité parlementaire sur le traitement des détenus afghans. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Deux témoins ont comparu devant les membres de l'opposition, soit Me Paul Champ, le principal avocat de la section canadienne d'Amnistie internationale dans le dossier du transfert des détenus afghans aux autorités locales, et l'ambassadeur à la retraite Gar Pardy. Celui-ci compte parmi la centaine de diplomates ayant signé une lettre d'appui à leur collègue, Richard Colvin, dont le gouvernement Harper a tenté de discréditer le témoignage devant le comité.

Comme il ne s'agissait pas d'une rencontre officielle, les deux hommes n'avaient pas droit à l'immunité accordée en vertu des règles parlementaires, une conséquence qu'ils ont accepté d'assumer. Aucun élément nouveau n'est ressorti de leurs déclarations.

Les deux témoins ont notamment plaidé en faveur d'une commission d'enquête indépendante pour faire la lumière sur le sort des détenus afghans transférés par le Canada.

Selon Me Champ, la révision du protocole de transfert des détenus afghans, en mai 2007, n'a pas permis de corriger les lacunes de l'entente précédente, comme l'affirment les conservateurs. Le problème du risque de torture reste donc entier, a-t-il ajouté.

Sur papier, cela semble être une bonne entente, mais quand on se trouve dans un pays avec de graves problèmes en matière de droits de la personne, on ne peut pas s'y fier, il faut regarder les pratiques. Et les pratiques et la mise en oeuvre de cette entente ont démontré, selon nous, qu'elle ne fonctionne tout simplement pas. Me Paul Champ, avocat d'Amnistie internationale

Reprenant l'argumentaire de l'organisation qu'il représente, la même que celle de l'opposition, il a martelé qu'en vertu du droit international, il était inutile de démontrer qu'un prisonnier avait été torturé pour faire cesser le transfert des détenus, que le risque de mauvais traitements encourus par les détenus était suffisant. Notons que la Commission des droits de la personne de l'Afghanistan soutenait dans un rapport de 2008 que 98,5 % des détenus qu'elle avait interrogés disaient avoir subi des mauvais traitements ou de la torture.

Me Champ a en outre qualifié d'« absurde » la comparaison que le général à la retraite Rick Hillier, ancien chef d'état-major de la Défense, a établie entre le traitement des prisonniers au Canada et en Afghanistan, lors de sa comparution le mois dernier. Me Champ a par ailleurs rappelé que la Grande-Bretagne et les États-Unis avaient pour leur part cessé de transférer des prisonniers aux autorités afghanes.

L'ancien ambassadeur Gar Pardy a pour sa part déploré le traitement réservé par le gouvernement Harper au diplomate Richard Colvin. Il craint que l'attitude du fédéral ne crée un précédent dans le travail des diplomates déployés à l'étranger, qui viennent de recevoir une « très grosse douche froide ».

Lorsqu'il est question de la cueillette d'informations sur le terrain, a-t-il poursuivi, « vous voulez quelqu'un qui a des opinions tranchées » et non quelqu'un qui transmettra des généralisations diluées. À ses yeux, le système diplomatique ne s'est simplement pas adapté à une situation de guerre.

Commentant l'envoi de 18 rapports par Richard Colvin à divers destinataires militaires et politiques, dont des bureaux de ministres, il a estimé peu probable que des documents envoyés directement par courriel aux bureaux de ministres aient été enterrés par les milliers des missives qu'ils reçoivent quotidiennement.

En novembre dernier, Richard Colvin a soutenu devant le comité spécial que la totalité des prisonniers afghans transférés par les Canadiens avaient probablement été torturés. Il a également assuré que les autorités avaient ignoré ses multiples avertissements. Le gouvernement conservateur a argué sur toutes les tribunes qu'il n'avait jamais eu de preuves crédibles démontrant que les prisonniers transférés par le Canada étaient maltraités.

Les conservateurs risquent de boycotter le comité jusqu'à la reprise des travaux parlementaires. Les membres de l'opposition ont une fois de plus assuré qu'ils poursuivraient leur travail.