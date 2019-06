La Croix-Rouge dit avoir prévenu Ottawa

Jakob Kellenberger, le dirigeant de la Croix-Rouge internationale, a rencontré à l'automne 2006 trois ministres et un haut fonctionnaire du gouvernement fédéral, et ce, au moment où l'organisation humanitaire tentait de prévenir le Canada au sujet des mauvais traitements des détenus dans les prisons afghanes.

L'information est rapportée par La Presse canadienne, qui, en raison du secret diplomatique, n'a pas obtenu la teneur des discussions entre M. Kellenberger et Peter MacKay, Gordon O'Connor, Stockwell Day et Robert Greenhill, alors président de l'Agence canadienne de développement international (ACDI).

M. MacKay était à l'époque ministre des Affaires étrangères, M. O'Connor était à la tête du ministère de la Défense nationale, et M. Day était ministre de la Sécurité publique, chargé de superviser les travailleurs du Service correctionnel du Canada en poste à Kandahar.

Les rencontres ont eu lieu le 26 septembre 2006. Un mois plus tard, le bureau du ministre MacKay avait rédigé un rapport faisant état des préoccupations de la Croix-Rouge. Ce rapport demeure confidentiel.

La Croix-Rouge se contente de dire que les entretiens avaient porté sur des sujets incluant l'Afghanistan, les lois humanitaires en périodes de conflit et la coopération avec le Canada.

Le ministre de la Défense du Canada, Peter MacKay Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

La Presse canadienne cite toutefois des sources genevoises non officielles, qui affirment que l'agence internationale, dont le mandat est notamment de superviser le traitement réservé aux prisonniers, était de plus en plus agacée d'avoir été informée tardivement par le Canada du transfert de présumés talibans aux autorités afghanes. Ces retards avaient atteint jusqu'à 34 jours, ce qui rendait difficile de retracer les détenus.

Le porte-parole libéral en matière d'Affaires étrangères, Bob Rae, affirme que ces propos prouvent que le gouvernement savait ce qui se tramait en Afghanistan. « Maintenant, c'est clair que les ministres en question, M. MacKay au centre, étaient complètement au courant de la situation. Ça montre aussi que ce blocage systématique du gouvernement conservateur veut dire que nous travaillons dans le noir. »

Le porte-parole du Bloc québécois, Claude Bachand, abonde dans le même sens. « Je pense que la mission afghane n'était pas populaire à ce moment-là, et est de moins en moins populaire d'ailleurs. Et je pense que si on avait révélé qu'on transférait des détenus et qu'ils avaient de fortes chances d'être torturés, cela [aurait eu] un effet négatif sur la perception de l'opinion publique. Et je pense aussi qu'on craignait peut-être des poursuites éventuelles internationales en vertu du bris de la Convention de Genève. »

Autres révélations

CBC avait révélé récemment que le gouvernement canadien a tardé à plusieurs reprises à signaler des transferts de prisonniers afghans à la Croix-Rouge entre 2002 et avril 2006.

Le réseau anglais de Radio-Canada a également pris connaissance, en novembre dernier, des deux premiers rapports confidentiels de Richard Colvin, qui faisaient état de la torture de détenus transférés aux autorités afghanes par les troupes canadiennes.

Le diplomate a rédigé ces deux rapports, datés de mai et juin 2006, à l'issue d'une série de rencontres avec des représentants du Comité international de la Croix-Rouge.

Devant le comité parlementaire sur l'Afghanistan, Richard Colvin, qui a été en poste en Afghanistan en 2006-2007, a fait état de pratiques systémiques de torture par les autorités afghanes, de culture du secret au sein des Forces canadiennes et de tentatives de censure de la part de hauts fonctionnaires canadiens.

Les conservateurs soutiennent n'avoir jamais été informés de possibles cas de torture de prisonniers remis aux autorités afghanes par le Canada, bien que M. MacKay ait reconnu que les conservateurs avaient eu vent de préoccupations générales dès leur arrivée au pouvoir, au début de 2006.

Le chef d'état-major, Walter Natynczyk, a reconnu qu'un détenu remis par les Canadiens aux Afghans avait été torturé en 2006.