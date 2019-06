Jean-Paul II et Pie XII vénérables

Le pape Benoît XVI a proclamé vénérables les défunts papes Jean-Paul II et Pie XII, ouvrant la voie à leur béatification puis à une éventuelle canonisation.

Le procès en sainteté de Jean-Paul II (1978-2005) avait été ouvert à peine un mois après sa mort, en mai 2005, par décision de Benoît XVI, un délai exceptionnellement bref puisque la norme est de cinq ans.

Si un miracle lui est officiellement attribué, il pourra alors être béatifié. Les autorités religieuses sont à étudier le cas d'une religieuse française, Marie Simon-Pierre, qui affirme avoir été guérie de la maladie de Parkinson deux mois après la mort de Jean-Paul II, après lui avoir adressé des prières.

Un deuxième miracle est nécessaire pour la canonisation.

Controverse autour de Pie XII

Le pape Pie XII. Photo : AFP / Vatican

L'honneur fait au défunt Pie XII (1939-1958) prête davantage à la controverse. De nombreuses voix, notamment au sein de la communauté juive, lui reprochent sa passivité au moment où l'Allemagne nazie mettait en oeuvre la Shoah.

Le Vatican dément cette accusation et assure que Pie XII a plutôt oeuvré en toute discrétion, par crainte qu'une action ouverte ne nuise aux Juifs et aux catholiques d'Europe.

Benoît XVI, s'appuyant sur des archives vaticanes (encore fermées et en cours de classement), est convaincu que Pie XII a sauvé de nombreux Juifs en Europe en les faisant cacher dans des institutions religieuses à Rome et à l'étranger et qu'il se taisait pour ne pas aggraver leur sort.

Son processus de béatification de Pie XII est ouvert depuis 1967, mais ralenti par la controverse.

Le père Jerzy Popieluszko. Photo : AFP / Archives AFP

Le pape a également approuvé la béatification du père Jerzy Popieluszko, qui devient ainsi bienheureux, dernière étape avant la canonisation.

Figure de l'opposition en Pologne communiste, proche du syndicat Solidarité, le père Jerzy a été enlevé par trois officiers des services de sécurité le 19 octobre 1984 et torturé à mort. Son corps avait par la suite été jeté dans la Vistule.