Enquête sur des militaires canadiens

La police militaire canadienne enquête depuis plus d'un an sur le mauvais traitement dont auraient été victimes des détenus afghans capturés par le Canada. Contrairement aux allégations qui font les manchettes depuis plusieurs semaines, les soupçons portent non sur les autorités afghanes, mais plutôt sur des militaires canadiens, ont découvert nos collègues de la CBC.

Destinés au ministre de la Défense, Peter MacKay, et datés de mars 2009, des documents obtenus par le réseau anglais de Radio-Canada font état de six enquêtes distinctes, toutes lancées en 2008, à la suite de l'arrestation de prisonniers capturés plus tôt la même année.

Le Service national des enquêtes des Forces canadiennes a conclu que cinq des six enquêtes étaient sans fondement, a indiqué un porte-parole de l'armée. La dernière est encore en cours.

Le ministre MacKay n'a jamais fait mention devant la Chambre des communes des allégations qui visaient certains militaires canadiens, dont le nombre n'est pas précisé.

Ce n'est pas la première fois que des militaires canadiens sont soupçonnés d'avoir maltraité des prisonniers afghans. En 2006, des soldats canadiens ont été accusés d'avoir agressé des prisonniers au cours de combats violents, mais trois enquêtes distinctes les avaient innocentés.

En décembre 2008, une enquête de la police militaire a mené à l'inculpation d'un militaire canadien, jugé en cour martiale pour son rôle présumé dans la mort d'un insurgé taliban en détention en 2008. Le capitaine Robert Semrau doit répondre à des accusations de meurtre non prémédité, tentative de meurtre, conduite déshonorante et négligence dans l'exécution d'une tâche militaire. Il est accusé d'« avoir tiré, avec l'intention de tuer, sur un homme désarmé » et grièvement blessé.

Le sort des prisonniers afghans intéresse de façon particulière le Parlement depuis un mois, mais sous un angle différent. Le comité parlementaire spécial sur la mission canadienne en Afghanistan tente de faire la lumière sur les allégations de torture de détenus transférés aux autorités afghanes par les forces canadiennes. Contrairement aux enquêtes menées récemment par la police militaire en cours, le comité cherche à savoir si le Canada a transféré des prisonniers malgré des risques potentiels ou réels de torture par les autorités afghanes.

Richard Colvin lors de sa comparution devant le comité parlementaire sur le traitement des détenus afghans. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Les parlementaires ont dans un premier temps entendu le diplomate Richard Colvin, qui a notamment affirmé que les détenus transférés par le Canada avaient sans doute tous été torturés et qu'Ottawa avait ignoré ses multiples avertissements.

Son patron de l'époque, David Mulroney, qui a coordonné la mission canadienne en Afghanistan, trois hauts gradés militaires ainsi que des hauts fonctionnaires, qui ont comparu devant le comité, ont tous contredit ses affirmations, tout comme les ministres de la Défense et des Affaires étrangères Peter MacKay et Lawrence Cannon, ainsi que l'ancien ministre de la Défense Gordon O'Connor.