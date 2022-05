Meagan McGrath entreprend une nouvelle tentative pour atteindre le pôle Sud en solitaire

Prenez note que cet article publié en 2009 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

L'aventurière canadienne Meagan McGrath poursuit son voyage en solitaire en Antarctique, malgré l'incident qui l'a quelque peu secouée la semaine dernière.

La militaire de Sudbury, âgée de 32 ans, est demeurée coincée huit heures dans une crevasse. Elle a pu appeler à l'aide grâce à son téléphone satellite. Si les conditions météorologiques le permettent, Meagan McGrath doit reprendre son expédition aujourd'hui.

Le périple de 1100 km de ski et de marche en solitaire vers le pôle pourrait prendre 45 jours. Mme McGrath tirera un traîneau d'une charge d'environ 90 kilos et un sac à dos contenant du combustible et des provisions.

Si Megan McGrath va au bout de son aventure, elle deviendra la première personne au Canada à avoir traversé l'Antarctique en solitaire.