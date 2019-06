Un succès sur toute la ligne!

Le Dr Van Buynder a également souligné que la vaccination ne coûtera que la moitié de ce qui avait été prévu initialement.

Une séance de vaccination

Étant donné que la plupart des gens n'ont besoin que d'une seule dose du vaccin pour être immunisé, le Dr Van Buynder prévoit que le programme de vaccination aura coûté environ 17,3 millions de dollars.

Il a aussi révélé que plus de 300 000 Néo-Brunswickois, soit 40 % de la population, ont été vaccinés jusqu'à présent.

Le fait que 80 % des jeunes de moins de 10 ans aient été vaccinés a grandement limité la propagation du virus, selon le Dr Van Buynder.

Le médecin encourage la population à se faire vacciner parce que selon lui, plus il y aura de gens vaccinés, plus faible sera la propagation du virus dans les mois et même dans les années à venir.