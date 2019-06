C'était il y a 20 ans. Le 6 décembre 1989, un jeune homme de 25 ans entre dans l'École polytechnique de Montréal armé d'un fusil semi-automatique et de couteaux. Après être entré dans une classe et avoir ordonné aux hommes d'en sortir, Marc Lépine lance aux étudiantes restées seules avec lui: « J'haïs les féministes! ». L'une d'elles tente de lui répliquer, de lui dire qu'elles ne sont pas féministes. Mais il tire quand même. Au total, 14 femmes sont tuées et 14 autres personnes, presque toutes de sexe féminin, sont blessées dans ce massacre.

Ce multiple meurtre continue de susciter questionnements et émotions dans la société québécoise.

À l'occasion du 20e anniversaire de la tragédie, nous vous proposons deux types de regards sur l'événement.

Un étudiant venu porter des fleurs sur le monument de la tuerie de l'École polytechnique de Montréal. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

La journaliste Barbara Debays s'est penchée sur les débats entre féministes et masculinistes, ces tenants d'un courant qui vise à mettre en lumière la souffrance des hommes dans notre société. Des débats qui sont loin d'être sereins.

De son côté, le journaliste Bernard Leduc a choisi des oeuvres d'artistes qui tentent de jeter un autre éclairage sur la tragédie. Plusieurs de ces oeuvres seront présentées dans le cadre du 20e anniversaire du drame de Polytechnique. Vous pourrez en voir des extraits dans ce dossier.

Par ailleurs, la section En archives réunit des reportages et des entrevues diffusés sur les ondes de Radio-Canada depuis les événements.

Quant aux reportages diffusés à l'occasion du 20e anniversaire, ils sont dans la section Hyperliens.