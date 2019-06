Témoignages, révélations et contradictions

Des notes de service non censurées obtenues par l'agence de presse révèlent que des représentants de l'organisation ont rencontré des responsables canadiens à deux reprises pour les avertir de la situation. Ces réunions sont donc survenues un an avant que le Canada n'interrompe une première fois le transfert de prisonniers aux autorités locales, en 2007.

Les conventions internationales interdisent à la Croix-Rouge d'utiliser le terme « torture » ou de commenter les gestes posés par un gouvernement. Cependant, peut-on lire dans les documents, la gravité et l'urgence de la situation à Kandahar ont incité l'organisme à prévenir des officiers et des diplomates canadiens de vive voix.

Les conservateurs soutiennent que seul M. Colvin a été en contact avec le CICR en Afghanistan, et qu'il a ensuite transmis ces renseignements à Ottawa. Par la voix d'un porte-parole, la Croix-Rouge a minimisé la portée de ces rencontres, précisant que l'organisme ne révèle jamais d'informations confidentielles.

La semaine dernière, le réseau CBC a de son côté révélé après avoir consulté les deux premiers rapports rédigés par M. Colvin, en mai et juin 2006, qu'ils faisaient état des inquiétudes de la Croix-Rouge quant à la gestion des détenus afghans par le Canada. Les ministères des Affaires étrangères et de la Défense étaient en copie, tout comme le bureau du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Peter MacKay.

Richard Colvin isolé...

Le Comité parlementaire spécial sur la mission canadienne en Afghanistan a par ailleurs entendu trois fonctionnaires, qui n'ont pas fait de révélations fracassantes, mais qui ont à leur tour réfuté les allégations de Richard Colvin. Il y a deux semaines, celui-ci a affirmé que tous les détenus transférés par le Canada avaient probablement été torturés par les autorités afghanes et que les autorités canadiennes étaient restées sourdes à de multiples avertissements.

À l'instar des conservateurs, les trois témoins ont affirmé qu'ils n'avaient reçu des preuves crédibles de torture qu'au printemps 2007, juste avant la révision du protocole canadien de transfert des détenus.

Documents censurés

Les membres du comité spécial, qui réclament depuis des semaines les rapports envoyés par M. Colvin à de hauts dirigeants politiques et militaires, ainsi que la documentation gouvernementale reliée, ont finalement eu gain de cause mercredi, mais en partie seulement. Le gouvernement n'a pas fourni une copie de tous les documents demandés et a, de plus, noirci de larges pans des documents, parfois même des pages entières. Les dossiers déposés sont à ce point censurés qu'il est difficile d'y décoder quoique ce soit, ont déploré les députés de l'opposition, qui y voient une preuve de la volonté du gouvernement de cacher des informations.