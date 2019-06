Consolidated Thompson injecte 100 millions

La compagnie Consolidated Thompson Iron Mines concrétise sa présence à Sept-Îles avec le début des travaux au port. La minière, qui possède un gisement au lac Bloom près de Fermont, investit près de 100 millions de dollars pour l'implantation de voies ferroviaires et d'équipements de manutention dans le secteur Pointe-Noire.

Le port de Sept-Îles se réjouit de la venue de ce nouveau joueur dans le domaine minier. À 100 millions de dollars, il s'agit du plus grand investissement privé de son histoire.

« Il y a des contrats de service importants qui vont être donnés à nos entrepreneurs locaux. On en est fier et ça vient aussi permettre au port de Sept-Îles dans son développement de regagner le deuxième rang des ports à l'échelle canadienne », indique le président-directeur général du port, Pierre D. Gagnon.

Une centaine de travailleurs s'activeront sur le chantier tout l'hiver. Les premiers trains doivent arriver en mars. Une vingtaine d'emplois permanents seront créés.

Important projet minier

Avec l'annonce des travaux au port de Sept-Îles, Consolidated Thompson Iron Mines met la touche finale à son projet du lac Bloom, dont le démarrage doit avoir lieu d'ici quelques semaines. Dès avril prochain, la minière prévoit expédier 8 millions de tonnes de concentré de fer en Chine.

« Ici, c'est vraiment la dernière étape. On entasse et on charge des bateaux. Comme on dit, on ferme la boucle. Donc, c'est l'aboutissement de notre projet ici à Sept-Îles », souligne le vice-président au développement de la minière, Hubert Vallée.

Consolidated Thompson souhaite rapidement porter sa production annuelle de fer à 16 millions de tonnes, ce qui se traduirait par de nouveaux investissements au port de Sept-Îles.