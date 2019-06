La mordue de la Grille

C'est simple... ils font partie de la dernière Grille des Mordus de La Presse du samedi.

Une folie, une passion... presque une obsession!

L'effort avant le plaisir

J'ai toujours hâte au samedi matin.

Pas seulement parce que c'est le week-end et que je pourrai me reposer, non. J'ai hâte de voir la Grille des Mordus, de voir ce qu'elle me réserve de surprises, de détours d'esprit, de tordage de méninges, de sourires, de frustrations, de soulagement aussi. Ouf, j'ai trouvé!

À peine sortie du lit, le temps de me faire un café (quand même, faut pas devenir fou complètement), je lis la première section du journal, histoire de mettre un peu de sérieux avant le jeu (mon judéo-christianisme atavique sans doute, le plaisir venant nécessairement après l'effort!) Et, croyez-moi, je la lis sérieusement cette première section. Je peux vous la résumer au complet.

« Miss Marple » sur la piste du personnage mystère

Mais quand j'arrive face à la grille toute neuve, mystérieuse, avec son portrait de personnage célèbre, souvent oublié depuis longtemps, quelque chose en moi s'allume. Je veux alors regarder toutes les définitions en même temps pour trouver le nom du personnage tout de suite, sans avoir à faire le dictionnaire des noms propres page par page. Parce qu'une fois qu'on a trouvé le nom qui se rattache à la photo, le reste devient plus facile.

Mais Michel Hannequart a prévu le coup! Oh que non! Il va falloir le chercher, ce type ou cette ancienne reine, cet auteur, ce compositeur d'une autre époque, tourner chaque page du dico. Parfois, comme ce matin, c'est trop facile. Je le reconnais tout de suite, ce personnage. Je suis un peu déçue, mais jamais longtemps, puisque les définitions de cette Grille des Mordus sont tellement... tordues qu'on ne s'en sort jamais si facilement que ça.

Voici la grille du samedi 28 novembre 2009, telle que remplie par Marie-Claude.[[encadre entete="" ]]

L'amour des mots

Et j'aime tellement les mots, surtout ceux que je découvre pour la première fois. Des noms de fleurs exotiques, d'arbres de contrées lointaines, des termes médicaux ou culinaires... J'apprends et j'aime apprendre.

Et, croyez-moi, quand j'ai le nez plongé dans la Grille, la main sur le dictionnaire, le stylo dans la bouche... plus rien n'existe, sauf l'obsession de finir la grille. Et je la finis toujours, pour me rendre compte chaque fois que j'aurais dû être moins obsédée... prendre davantage mon temps, savourer, déguster chaque petite découverte... faire durer le plaisir quoi.

Mais non, j'en suis incapable... ça doit être ça, une passion! Je viens de finir la Grille... mon samedi peut commencer. Vivement samedi prochain!!!!!

Marie-Claude