Beaux livres pour tous

Si vous devez offrir un beau livre à Noël cette année, il en est un qui s'impose: Montréal à l'encre de tes lieux. Florence Meney et Luc Lavigne ont demandé à des écrivains d'ici et d'ailleurs, hommes et femmes, de parler d'un lieu montréalais qui les inspire. La première les a interviewés, le second, photographiés.

Cela donne un livre unique, passionnant, beau, et précieux pour tous les amoureux de Montréal. Et après l'avoir offert, pourquoi ne pas vous l'offrir?

Des écrivains incarnés

Le Mobilier industriel - Quand l'utile devient style

Saviez-vous que le mobilier industriel est entré dans le domaine domestique au XVIIIe siècle?

Napoléon avait un lit de camp en fer, pliant. Son armurier, Marie-Jean Desouches, avait créé un lit qui pouvait être monté et démonté en trois minutes.

De la gloriette du compte de Buffon aux pavillons témoins anglais, du casier de tri postal au tabouret à trois ou quatre pieds, de la chaise bienaise à la chaise tub, chaque morceau de mobilier ou chaque article de décoration en fer qui a trouvé sa place dans la maison ou au bureau est passé en revue.

Qui plus est, chaque création est mise en relation avec son créateur.

Les photos couleur, en noir et blanc, les illustrations et les croquis foisonnent dans cette véritable bible de l'objet industriel devenu objet tendance. Outre ses quatre chapitres, l'album comprend un carnet d'adresses pour aller chiner ou admirer des exemplaires de ces objets dans les musées. Un index et un bibliographie complètent le livre.

Le Mobilier industriel

Quand l'utile devient style Brigitte Durieux, avec la contribution d'une équipe de cinq rédacteurs

Aubanel

Berlin le mur

Berlin le mur, c'est au propre comme au figuré une brique. Une vraie brique. Un livre aux pages cartonnées comme les livres pour les tout-petits, qui a la forme d'une brique du fameux mur qui a divisé la ville du mois d'août 1961 au 9 novembre 1989.

Tout ce temps, le mur a symbolisé la Guerre froide entre l'Union soviétique et les pays d'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Le « mur de la honte » fit plus de 1000 victimes. Personne n'oubliera les images de sa destruction à coups de pioche par des milliers d'anonymes.

C'est cette histoire que raconte ce livre en images, avec des extraits de discours et la chronologie de la « vie de ce mur », détruit il y a 20 ans.

Les grandes dates et les personnages marquants y sont, comme les lieux, dont certains sont devenus légendaires : Checkpoint Charlie.

Berlin le mur Fetjaine

Architecture des limites

Cet album présente 45 édifices construits dans des milieux hostiles. Ils ont offert aux architectes un défi à relever. L'album est divisé en cinq parties, chacune étant consacrée à un milieu extrême. Que ce soit la chaleur, le froid, l'altitude, l'eau ou l'espace, chacun de ces milieux pose une question à l'architecte.

D'un refuge pour les immigrants dans le désert de l'Arizona à la station antarctique Amundsen-Scott, d'un port flottant à Dubaï au MarsCruiserOne, chaque projet comporte un tableau indiquant l'altitude, les précipitations et les températures moyennes du site. Photographies, croquis, plans et rendus informatiques restituent le projet dans son environnement. Les photographies couleur sur papier glacé sont rien de moins qu'une invitation au voyage.

Architecture des limites

Construire en milieu hostile, du désert au vide interplanétaire Ruth Slavid

traduit de l'anglais par Paul Lepic

Seuil

James Dean, Les images d'une vie

« J'ai peur. Tout ce succès m'effraie. C'est arrivé trop vite. » Il était beau. Cet album en est la preuve. Il était talentueux. Ses films en font la démonstration. L'album nous montre un homme dans son intimité à travers des photos d'enfance, de famille ou à travers des clichés pris en marge des plateaux de cinéma. Il nous le montre aussi « en action », dans ses films.

Du côté de l'intimité, on peut voir James Dean courir à côté de la boîte à savon de son cousin Markie, d'environ 15 ans son cadet, ou au milieu des bêtes de la ferme de son oncle. Sur de nombreux clichés, l'acteur américain prend un café entre deux prises de vue, des cours de danse sur Broadway, dans la salle de maquillage avant les essais, à côté ou au volant de sa Porsche 550 Spyder.

Cet album rappelle qu'avant d'être un dieu, James Dean était un homme.

La seule grandeur pour l'homme, c'est l'immortalité.[[citation auteur="James Dean" ]]

C'est l'une des citations de l'acteur disparu à l'âge de 24 ans, contenues dans l'album. Une biographie précède l'iconographie. Suivent des dates clés et une filmographie. Saviez-vous que James Dean a tourné dans quinze téléfilms de 1951 à 1955?

James Dean, Les images d'une vie Yann-Brice Dherbier, éditeur

biographie de Candice Bal

YB Éditions

Johnny Sixties par Leloir

Un autre mythe, vivant celui-ci: Johnny Hallyday. Il est également présenté dans un somptueux album photos. Contrairement à l'album consacré à James Dean, les photos ici sont en couleurs pour la plupart. Ce grand format, comme l'autre, couvre les années 60 de la carrière du rockeur français.

L'aventure photographique débute le 27 septembre 1960. Le photographe Jean-Pierre Leloir prend les premiers clichés de Johnny Hallyday lors d'un concert à l'Alhambra de Paris. Le rockeur a 17 ans et n'est pas encore très connu. Il suivra le chanteur et sa montée vers la gloire jusqu'en 1969.

Certaines des photos de l'album sont devenues des icônes en France, d'autres sont inédites. Elles témoignent d'une époque, d'une décennie où un chanteur suait et gesticulait en scène, épousait Sylvie Vartan loin des planches et où les jeunes cassaient les chaises. Une époque où Johnny Hallyday était plus connu que Jimmy Hendrix en France. Le second faisait la première partie du premier à l'Olympia, le 18 octobre 1966. Des textes sous le titre Repères expliquent le contexte de la prise de chaque photo. C'est l'histoire de Johnny que raconte Leloir.

Johnny Sixties par Leloir présenté par Gilles Verlant

Éditions Fetjaine

Beau Dommage, Tellement on s'aimait

Cet album raconte la carrière du groupe le plus populaire de l'histoire de la chanson québécoise. Depuis ses premières tentatives pour trouver une compagnie de disque jusqu'à sa dissolution, en passant par ses retrouvailles, Robert Thérien retrace l'épopée de six gars et une fille qui ont fait vibrer toute une génération et même la suivante. Le groupe se dissout, mais revient plusieurs fois présenter soit un concert unique soit un nouvel album.

Ce qu'on oublie ou qu'on ignore: Beau Dommage était plus qu'un groupe ayant du succès. C'était, comme l'écrit l'auteur, « une façon de fonctionner, l'application d'un système de valeurs à une entreprise commerciale. On appellerait cela aujourd'hui du commerce équitable ». C'est à cette façon de fonctionner que nous initie ce livre. Des dizaines et des dizaines de photos en noir et blanc racontent à leur manière Beau Dommage.

Beau Dommage, Tellement on s'aimait Robert Thérien

VLB éditeur

Gratien Gélinas en images

C'est pour célébrer le 100e anniversaire de naissance du dramaturge-acteur-producteur que sa petite-fille publie cet album comprenant plus de 150 pièces d'archives. En guise de lever de rideau, Anne-Marie Sicotte écrit: « Il mérite toute notre attention, non seulement à cause des oeuvres qu'il nous a léguées, mais aussi parce que de Saint-Tite à Broadway son existence fut une fabuleuse odyssée! »

Et cette odyssée, elle la raconte sincèrement avec des textes, des photos et des documents d'archives qui racontent Gratien Gélinas, ses succès, ses déboires, sa carrière d'homme de théâtre et son intimité. Nombre des documents sont des notes manuscrites par lui. « La vie est belle! Je vais travailler avec amour », écrit-il en 1947.

Avec Gratien Gélinas, le lecteur découvrira qu'il avait le théâtre dans la peau. Cette biographie en images trace le portrait inoubliable de celui qu'on qualifie de figure majeure des arts de la scène au Québec.

Gratien Gélinas en images

Un p'tit comique à la stature de géant Anne-Marie Sicotte

VLB éditeur

Californie

Pour terminer, un album sur la Californie. Non pas sur la Californie des villes et des stars du cinéma ou du rock. L'État des grands espaces, de la plage de la Sonoma Coast, des pétroglyphes de la Owens Valley, de Mono Lake, du désert de Mojave ou de Joshua Tree National Park. Au total, 51 panoramas couleur, très souvent à couper le souffle. Un court texte présente le site photographié et une carte de la Californie portant le nom de cinq villes le situe géographiquement. Le livre est habillé d'un coffret.