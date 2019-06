Maple Leaf Gardens: un temple du passé

Drôle à dire, mais le Maple Leaf Gardens n'a plus vraiment l'air du temple du hockey qui a déjà abrité l'une des six équipes originales de la LNH.

Non seulement l'amphithéâtre est-il fermé depuis 1999, mais il a perdu la moitié de ses sièges (vendus à la pièce lors du déménagement des Maple Leafs au Centre Air Canada). Pire, il n'y avait même plus de patinoire ni de bandes lorsque l'équipe de Battle of the blades s'y est installée en septembre dernier pour l'émission de CBC sur le patinage artistique.

À l'arrivée des Claude Lemieux, Tie Domi et Stéphane Richer, en septembre, c'est 10 ans de poussière qui volaient dans les airs du Gardens. Seuls le logo des Maple Leafs, incrusté dans le plancher de l'entrée de la rue Carlton, quelques photos et le tableau indicateur rappellent qu'il s'est gagné 11 Coupes Stanley dans l'édifice.

« La première fois que je suis entré ici, se souvient Stéphane Richer, les vétérans comme Larry Robinson et Bob Gainey ont rappelé aux recrues d'afficher une game face. »

Cette mine de durs à cuire devait alimenter l'animosité qui pouvait exister entre Montréal et Toronto. Les duels entre les deux équipes, peu nombreux chaque saison parce que les Leafs étaient une équipe de l'Ouest à l'époque, commençaient donc bien avant la mise au jeu protocolaire.

Des débuts improvisés

Notre collègue René Pothier, lui, se souvient du Gardens pour y avoir décrit l'un de ses premiers matchs de hockey à la télévision. Le descripteur des rencontres du Canadien à la radio de Radio-Canada avait été rappelé en renfort à Toronto pour le deuxième match de la finale de conférence entre Vancouver et Toronto.

« C'était au printemps 1994. Quand nous sommes arrivés au Gardens, Robert Sauvé et moi, la galerie de presse était remplie à pleine capacité. Nous avons donc décrit le match d'une position improvisée sur le toit de la galerie de presse, à la même hauteur que les lumières. »

Les fondateurs du Gardens étaient loin de se douter, en 1931, de l'histoire qui allait s'écrire dans cet édifice durant près de sept décennies. Construit en pleine crise économique en moins de six mois (un modèle de gestion à l'époque), le Gardens est l'idée de Conn Smythe, un DG qui a prêté son nom à un trophée.

Le plafond de l'édifice, de béton et de bois, est très spectaculaire et n'a rien à envier à celui du Madison Square Garden. L'édifice aux inspirations art déco ne laisse personne indifférent. Quelle est la question que posent d'ailleurs le plus souvent les touristes en débarquant à Toronto? Eh oui! « Où se trouve le Gardens? »

Des défaites en ouverture et en clôture

Les Leafs jouent leur premier match au Gardens le 12 novembre 1931: une défaite de 2-1 contre Chicago. Les Blackhakws sont les invités pour le dernier match du 13 février 1999. Une autre défaite pour Toronto. Qui était dans les buts pour Chicago? Jocelyn Thibault... qui était aussi le gardien du Canadien lors de la dernière victoire du Tricolore au Forum de Montréal. Le Québécois peut donc se vanter d'avoir fermé deux temples avec des gains.

Bob Probert a inscrit le dernier but de l'histoire du Gardens dans un gain de 6-4 des Hawks. Le même Probert est retourné au Gardens 10 ans plus tard... comme concurrent à Battle of the blades. Autre temps, autres moeurs...

Entre ces deux dates historiques se déroule une tonne d'événements tout aussi historiques.

Dans les années 1950 et 1960, Elvis Presley et les Beatles s'y produisent.

En 1947, le premier match des étoiles de LNH s'y tient.

En 1946, c'est l'invention de la vitrine de plexiglas à chaque bout de la patinoire.

En 1968, une immense photo d'Élisabeth II est retirée des gradins au profit de sièges supplémentaires. Les explications du président de l'époque, Harold Ballard? « Elle ne me verse aucune somme pour être là, contrairement à moi. Et en plus, voulez-vous bien me dire à quelle position on peut faire jouer une reine? »

En 1972, Équipe Canada bat la Russie 4-1 dans le deuxième match de la Série du siècle.

Le 7 février 1976, Darryl Sittler, un ancien capitaine des Leafs, enregistre un record de 10 points, dont 6 buts, lors d'un match contre les Bruins.

Comme tous les vieux arénas, en 1999, le Gardens ne répond plus aux normes du hockey moderne. Dans une recherche de plus en plus grande de rentabilité et d'une 12e Coupe Stanley, les Leafs déménagent au Centre Air Canada. Quant au Gardens, il est abandonné et racheté plus tard par Loblaws, qui projette de le transformer en centre commercial.

À surveiller: l'arrivée prochaine des marchands dans le temple!

Le Maple Leaf Gardens en bref

- Capacité: 16 307



- Inauguration: 12 novembre 1931, un des six temples originaux du hockey!



- Coût: 1,5 million



- Fermé en 1999: Bob Probert a marqué le dernier but contre les Leafs.



- Championnats: 11 entre 1932 et 1967



- Chandails retirés:

Bill Barilko (5)

Ace Bailey (6)



- Numéros « à l'honneur »

Turk Broda & Johnny Bower (1)

Hap Day & Red Kelly (4)

King Clancy & Tim Horton (7)

Charlie Conacher & Teeder Kennedy (9)

Syl Apps & George Armstrong (10)

Borje Salming (21)

Frank Mahovlich & Darryl Sittler (27)