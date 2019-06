Quand la mer nourrit les légumes

Des producteurs maraîchers et des agriculteurs biologiques de la Gaspésie étudient la possibilité de se tourner vers l'utilisation de produits marins.

Ces producteurs cherchent une solution pour pallier le faible nombre de fermes d'élevage d'animaux dans la région.

Se tourner vers la mer pourrait s'avérer une solution pratique et efficace, selon le président de l'Association des producteurs biologiques de la Gaspésie, Christian Côté. « Il y a des produits qui sont disponibles de plus en plus sur les marchés, mais ces produits coûtent cher. [...] On essaye de trouver des choses qui sont disponibles localement en Gaspésie », précise M. Côté. Les résidus de poissons et de crustacés fournissent de l'azote et du phosphore et peuvent carrément doubler le rendement des cultures.

Des projets de production avec des résidus marins sont en cours au Bas-Saint-Laurent. Le président de la firme de consultants Terre-eau à Mont-Joli, Louis Drainville, explique que ces projets visent principalement la production de grains non traditionnels certifiés biologiques comme le lin, le chanvre, le sarrasin, l'épeautre. « L'objectif est aussi d'avoir un centre de transformation des grains certifiés bios en Gaspésie », ajoute M. Drainville.

L'utilisation des résidus marins comme fertilisants n'est pas sans causer quelques inconvénients, notamment en ce qui a trait à l'odeur. Louis Drainville reconnaît que les producteurs devront travailler avec la population.

Quelque 45 000 tonnes de poissons et de crustacés sont transformées dans les usines de l'Est du Québec, qui rejettent annuellement 20 000 tonnes de résidus.

Les producteurs épandent aussi dans leurs champs des cendres de bois industrielles. L'an dernier, la moitié des 300 000 tonnes des cendres de bois industrielles produites au Québec ont été utilisées par les agriculteurs.