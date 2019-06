Un prétendu conseiller financier poursuivi

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a intenté une poursuite pénale contre un prétendu conseiller financier de Sherbrooke. René Drouin, qui fait face à 12 chefs d'accusation et à 300 000 $ d'amende, est soupçonné d'avoir subtilisé, avec trois autres associés, près de 800 000 $ à quelques centaines d'investisseurs.

René Jubinville, qui est propriétaire d'une entreprise de location d'équipements, a fait affaires pendant près de deux ans avec René Drouin. À plusieurs reprises, l'homme lui a proposé de faire fructifier ses avoirs.

Entre novembre 2004 et octobre 2006, René Jubinville a confié 30 000 $ à René Drouin. En retour, ce dernier lui aurait fait miroiter des rendements de 4 % par mois durant 12 à 24 mois, en confiant la gestion de son REER au Centre Financier Montérégie et à P.V.M. Capital inc.

Sa conjointe et son frère ont également accordé leur confiance à M. Drouin en lui prêtant quelques milliers de dollars.

L'Autorité des marchés financiers poursuit son enquête. La date du procès de René Drouin devrait être fixée d'ici quelques semaines.