Enquête sur les poissons disparus

Le premier ministre Stephen Harper en a fait l'annonce, jeudi, à la Chambre des communes. Il a ajouté que le ministre responsable de la Colombie-Britannique, Stockwell Day, donnera plus de détails, dont le nom du juge qui présidera l'enquête, vendredi.

Pêches et Océans Canada s'attendait à ce que 10,6 millions de saumons sockeye remontent le fleuve Fraser durant l'été qui vient de se terminer. Or, seulement 1,5 million de poissons y ont frayé.

La pêche commerciale du saumon sockeye, une industrie de plusieurs millions de dollars, a donc été suspendue. Certaines Premières Nations des environs du fleuve Fraser, qui compte sur la pêche, surtout l'hiver, doivent aussi composer avec la rareté de la ressource.

Plusieurs causes possibles ont été avancées pour expliquer l'importante différence entre les estimations du fédéral et le nombre de saumons qui ont frayé: la température plus chaude de l'eau, un nouveau prédateur, des changements dans la chaîne alimentaire, un parasite qui se serait développé dans les fermes d'élevage de saumons ou encore une combinaison de ces options.