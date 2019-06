Commentez la vision de la semaine

Cette rubrique présentée sur le web, également diffusée dans le cadre des émissions RDI économie et Classe économique, met en valeur la vision d'un acteur de l'actualité, un plaidoyer, un appel en faveur d'un enjeu.

La vision de François Roberge

François Roberge, PDG du fabricant de vêtements La Vie en Rose, affirme que la créativité québécoise existe toujours au sein de l'industrie du textile et du vêtement, qui s'est complètement transformée au cours de la dernière décennie dans la province. Même si la production se fait surtout en Chine, on compte aujourd'hui quatre écoles de mode, signe que la création est vivante au Québec.











La vision de Pierre-Yves McSween

Pierre-Yves McSween, comptable et chargé d'enseignement à HEC Montréal parle de la rémunération des PDG, qui a fait l'objet de nombreuses critiques depuis la crise financière de 2008. Selon M. McSween, les options d'achat d'actions sont au coeur de la controverse.











La vision de Sheila Fraser

Sheila Fraser, vérificatrice générale fédérale sortante, recommande au gouvernement de prévoir les conséquences du vieillissement de la population, des changements climatiques et de la nécessité de rénover nos infrastructures, en plus d'améliorer sa transparence. Elle déplore aussi le recul des conditions de vie des Autochtones dans les réserves.









Constantin Tombet-Monpegnou

Constantin Tombet-Monpegnou, agent de développement en entrepreneuriat jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé, encourage les jeunes de Montréal-Nord à se lancer en affaires pour leur donner la possibilité d'améliorer leur sort.









Claudette Carbonneau, présidente sortante de la CSN

Claudette Carbonneau, présidente sortante de la CSN, affirme que les politiques publiques doivent favoriser une économie humaine, au service des hommes et des femmes, de leur développement et de leur bien-être, et non une quête du profit.









L'économiste Diane Bellemare

Diane Bellemare, qui a oeuvré au sein de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, du Conseil du patronat et plus récemment comme conseillère économique de Mario Dumont lorsqu'il était chef de l'opposition à Québec, estime que la notion du plein emploi a toujours sa raison d'être.









Gino Franche, vice-président du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario à Windsor

Gino Franche, vice-président du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario à Windsor, parle de l'importance pour le prochain gouvernement fédéral de bonifier le Régime de pensions du Canada et revoir les crédits d'impôt accordés aux grandes entreprises.











La vision de Satya Das

Satya Das, président de Cambridge Strategies, une firme-conseil albertaine spécialisée dans les questions énergétiques, parle de la transition entre l'exploitation des hydrocarbures et la production d'énergies vertes, qui représente selon lui grand défi national au Canada.











Valdo Grandmaison, président du Conseil économique du Nouveau-Brunswick

Valdo Grandmaison, président du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, parle de l'importance pour le prochain gouvernement fédéral de tenir compte des besoins spécifiques des régions.









Vincent Delisle, stratège chez Scotia Capitaux

Vincent Delisle, stratège chez Scotia Capitaux, nous donne sa vision de ce que le prochain gouvernement fédéral doit faire pour améliorer la compétitivité économique du Canada.















Corinne Gendron, titulaire de la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable à l’UQÀM

Corinne Gendron, titulaire de la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable à l'UQÀM, parle de l'importance pour les partis politiques fédéraux de préciser le type de développement économique qu'ils privilégient.









Sylvain Pilon, conseiller au Syndicat canadien de la fonction publique

Sylvain Pilon, conseiller au Syndicat canadien de la fonction publique. À quelques jours de la fin de l'année financière, il nous présente sa vision sur la nécessité du gouvernement fédéral d'augmenter les prestations au Régime de pensions du Canada.













Jasmin Guénette, vice-président de l'Institut économique de Montréal

Jasmin Guénette, vice-président de l'Institut économique de Montréal, nous présente sa vision sur la problématique de la dette publique, à quelques jours de la présentation du budget québécois.















Simon Tremblay-Pepin

Simon Tremblay-Pepin, chercheur à l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques, présente sa vision de ce que devraient être les priorités du gouvernement québécois à quelques jours de la présentation du budget de la province.















Jean Carette, professeur retraité de l'UQAM et président du réseau d'aînés Espace 50+ aborde la question de l'équité entre les générations, du financement des retraites et du dialogue intergénérationnel.















Gabriel Nadon, directeur de portefeuille au Fonds de solidarité FTQ

Gabriel Nadon, directeur de portefeuille au Fonds de solidarité FTQ, parle de l'opération Relève Québec 2011. Il s'agit d'une tournée dans 13 régions de la province pour préparer la relève dans les petites et moyennes entreprises, un moment charnière pour les entrepreneurs et leur compagnie.

















Claude Vaillancourt, coprésident d'ATTAC-Québec

Claude Vaillancourt, le coprésident d'ATTAC-Québec, affirme que 10 ans après le sommet de Porto Alegre, le mouvement altermondialiste est plus vivant et plus utile que jamais.















Le créateur de l'indice relatif du bonheur, Pierre Côté

Pierre Côté, le créateur de l'Indice relatif du bonheur, l'IRB, fait valoir qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Après avoir vécu pendant deux mois avec l'équivalent d'une allocation d'aide sociale, il a écrit un livre dans lequel il rapporte son expérience et partage ses réflexions. Il a aussi participé à la série Naufragés des villes, présentée au RDI les lundis.















La présidente du Conseil du statut de la femme, Christiane Pelchat

Christiane Pelchat, présidente du Conseil du statut de la femme, parle des inégalités salariales entre les femmes et les hommes et des moyens de réduire ces disparités.















Chargement de l’image

François Rebello, député du Parti québécois et porte-parole de l'opposition officielle en matière de régimes de retraite, propose de créer un nouveau type de REER dans lequel pourraient cotiser employeurs et travailleurs.















Robert Laplante

Robert Laplante, directeur général de l'Institut de recherche en économie contemporaine, présente son grand projet d'électrification des transports du Québec. Un projet qui permettrait de réduire la consommation de pétrole dans la province et d'atteindre l'indépendance énergétique.















La vision de Robert Lacroix

Robert Lacroix, ancien recteur de l'Université de Montréal, parle du sous-financement des universités québécoises par rapport aux universités canadiennes. Selon lui, il faut augmenter les ressources des universités du Québec en haussant les frais de scolarité.

















Pierre Fortin

Pierre Fortin, économiste et professeur retraité de l'UQAM, se penche sur l'impact du vieillissement de la population sur les finances du Québec. Il lance un appel à la clairvoyance.

















La vision de Benoît Girouard

Benoît Girouard, président de l'Union paysanne, affirme que le modèle actuel de subvention de l'agriculture au Québec, en place depuis 40 ans, fait plus d'exclus que d'inclus en misant sur la croissance. Il faut selon lui que l'État soutienne davantage les nombreuses PME agricoles, qui sont diversifiées et ancrées dans les régions.

















Mathieu-Étienne Gagnon, directeur régional Québec du Bureau de la publicité interactive du Canada.

Mathieu-Étienne Gagnon d'Oxfam Québec affirme que les pays riches, responsables des émissions de gaz à effet de serre, doivent créer un fonds pour aider les plus démunis à combattre le réchauffement climatique.























La vision de Vivian Labrie

Vivian Labrie, citoyenne et chercheuse, dénonce le manque d'engagement de l'État envers les personnes les plus démunies. Selon elle, chaque budget provincial doit faire d'une priorité l'amélioration des revenus du cinquième de la population le plus pauvre.























Paul Saint-Pierre Plamondon

Paul Saint-Pierre Plamondon, le cofondateur de Génération d'idées, parle de la place que doit prendre la génération des 20-35 ans. Il explique pourquoi les jeunes doivent s'engager, alors que le cynisme envers la classe politique atteint des niveaux records.























Le docteur Paul Saba, président de la Coalition des médecins pour la justice sociale

Le docteur Paul Saba, président de la Coalition des médecins pour la justice sociale, se porte à la défense du système public de santé.























Peter Leuprecht

Peter Leuprecht, professeur au département de sciences juridiques à l'UQÀM et ancien secrétaire général adjoint et directeur des droits de l'Homme au Conseil de l'Europe, parle des conséquences d'un accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Il estime que les limites d'un tel accord dans les sphères sociale et environnementale sont encore mal définies. Les gouvernements devraient informer davantage les citoyens sur son contenu.























Jean-Jacques Stréliski

Jean-Jacques Stréliski, membre du groupe MosaiC et professeur associé, HEC Montréal, parle de l'importance de la créativité et de l'innovation pour les entreprises. Il estime qu'elles doivent repenser leurs façons de faire et oser prendre des risques, pour se démarquer. Ceci est essentiel pour qu'elles améliorent leur productivité et prospèrent.























Nathalie Quirion, collaboratrice spéciale chez V3-ventures

Nathalie Quirion, associée chez V3-ventures, parle de l'importance de l'esprit d'entreprise et de la création de PME. Elle estime qu'être entrepreneur permet d'avoir le contrôle de sa destinée et d'explorer un domaine passionnant. Selon elle, ce sont les PME qui construiront l'économie de demain.























Mélanie Joly

Mélanie Joly, associée directrice de l'agence de relations publiques Cohn & Wolfe, parle du mécénat culturel et de la place des jeunes dans les organismes culturels. Elle estime que les jeunes entrepreneurs peuvent soutenir des causes qui leur tiennent à coeur tout en développant un réseau de contacts.























Bernard Landry

Bernard Landry, ancien premier ministre du Québec, parle des connaissances des jeunes Québécois sur la mondialisation, l'économie et l'entrepreneuriat. Il estime que les étudiants du secondaire doivent recevoir un meilleur enseignement de l'économie, puisque le nombre de jeunes entrepreneurs décroît.























Sylvie Prud'homme, directrice des relations avec les investisseurs chez Osisko

Sylvie Prud'homme, directrice des relations avec les investisseurs chez Osisko, parle des préoccupations environnementales de l'industrie minière québécoise. Elle estime que le temps où les entreprises minières ne se souciaient pas de l'environnement et abandonnaient des sites d'exploitation sans les nettoyer est révolu.























Hélène Simard, PDG du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.

Hélène Simard, PDG du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, souhaite la création de coopératives plutôt que des entreprises à profits pour une économie plus juste, plus équitable et plus près des gens.























Michel Nadeau, directeur de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques

Michel Nadeau, directeur de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques, soutient qu'au moment où de plus en plus d'entreprises et d'actifs du Canada sont vendus à des intérêts étrangers, nous devons protéfer nos producteurs de ressources.























Daniel Breton

Daniel Breton, président de Maîtres chez nous - 21e siècle, parle du développement de l'exploration et de l'exploitation des gaz de schiste au Québec.

Il estime que, compte tenu des inquiétudes et des enjeux soulevés, on devrait prévoir un moratoire et une vaste discussion sur les gaz de schiste.













André Caillé, président de l'Association pétrolière et gazière du Québec

André Caillé, président de l'Association pétrolière et gazière du Québec, parle du développement de l'exploration et de l'exploitation des gaz de schiste au Québec.

























Sam Hamad (archives)

Sam Hamad, ministre du Travail du Québec, parle des régimes de retraite et de la nécessité d'épargner.

























Marie-Noëlle Roy

Marie-Noëlle Roy, coordonnatrice de la Coalition québécoise contre les ateliers de misère, souligne l'importance pour les entreprises d'ici de s'assurer du respect des travailleurs dans leurs usines ou celles de leurs sous-traitants à l'étranger.

























Patrice Resther

Patrice Resther, président de la firme de communication spécialisée dans l'agroalimentaire Haussmanm Conseil, fait la promotion de la pêche durable auprès des entreprises. Selon lui, les entreprises ont avantage à adopter des habitudes plus vertes.

























Manon Barbeau, cinéaste et conceptrice du projet Wapikoni Mobile

Manon Barbeau, cinéaste et fondatrice du projet de formation à la vidéo pour les communautés autochtones Wapikoni Mobile, plaide pour la création de « ponts » avec les Premières nations.





















Le porte-parole de la coalition Québec meilleure mine!, Ugo Lapointe (archives)

Ugo Lapointe, de la coalition « Pour que le Québec ait meilleure mine », réclame que Québec impose des redevances plus élevées aux minières. Et ce, alors que l'Assemblée nationale se penche sur le projet de loi 79 qui vise à modifier l'encadrement de l'extraction minière au Québec et des entreprises oeuvrant dans ce secteur.





















Alexandre Brunet, copropriétaire du restaurant Stromboli

Alexandre Brunet, copropriétaire du restaurant Stromboli et PDG du groupe Alimentation Cinq Sens, expose sa vision de l'entrepreneuriat. Nommé « Personnalité de la semaine La Presse / Radio-Canada », il estime que, plus que tout, il faut croire en son produit.





















Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à la Télé-Université de l'UQAM.

Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à la Télé-Université de l'UQAM, évoque le rôle des syndicats aujourd'hui. Selon elle, ils s'occupent de protéger les emplois et de lutter contre l'insécurité économique et sociale.





















Louise Champoux-Paillé du MÉDAC

Louise Champoux-Paillé, secrétaire au MÉDAC (Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires) demande le retour des cours d'éducation financière au secondaire.





















Karel Mayrand, directeur général pour le Québec de la Fondation David Suzuki

Karel Mayrand, directeur général pour le Québec de la Fondation David Suzuki, parle du Jour de la Terre, une initiative commencée il y a 40 ans pour favoriser la prise de conscience des enjeux environnementaux.























Serge Lareault, éditeur de L'Itinéraire Photo : SRC

Serge Lareault, éditeur de l'Itinéraire, parle de la nécessité d'intégrer les personnes handicapées et les exclus au marché du travail.























Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations et le Plan Nord.

Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec parle du Plan Nord mis de l'avant par le gouvernement du Québec et de la place des communautés qu'il représente.





















Jean-Marc Carpentier, vulgarisateur scientifique

Jean-Marc Carpentier, vulgarisateur scientifique, estime qu'il faut soutenir cette industrie, au même titre que d'autres. Il estime cette industrie menacée, alors que l'on observe plusieurs mouvements des pouvoirs publics en faveur de l'énergie nucléaire.





















Louise Roy, présidente du Conseil des arts de Montréal et chancelière de l'Université de Montréal

Louise Roy, présidente du Conseil des arts de Montréal et chancelière de l'Université de Montréal, lance un appel aux femmes, à l'occasion de la journée des femmes, pour qu'elles poursuivent leur éducation.





















Roméo Bouchard, président de la Coalition pour un Québec des régions

Roméo Bouchard, président de la Coalition pour un Québec des régions, prône pour une redistribution des richesses à travers le territoire québécois.





















Corinne Gendron

Corinne Gendron, titulaire de la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable de l'UQAM, estime que « toute croissance ne s'équivaut pas ». Elle préconise une croissance économique qui minimise les impacts sur l'environnement, mais aussi qui profite à tous.





















Serge Mongeau, du Mouvement québécois pour une décroissance conviviale

Serge Mongeau, du Mouvement québécois pour une décroissance conviviale, plaide pour un changement radical de l'économie.





















Chargement de l’image

Sophie Therrien, ingénieure et présidente du comité exécutif de l'événement « Les filles et les sciences: un duo électrisant », tente de susciter des vocations chez les jeunes filles.





















Claude Cossette

Claude Cossette, fondateur de l'agence de publicité Cossette Communication, plaide pour une meilleure éducation des publicitaires, afin que ceux-ci soient plus que des « techniciens de la persuasion ».





















Soeur Esther Champagne

Soeur Esther Champagne, présidente du Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises, estime que « l'économie ne doit pas se couper du social ».





















Chargement de l’image

Louis-Gilles Francoeur , journaliste spécialisé en environnement au Devoir, dresse une vision pessimiste à l'occasion de la conférence de Copenhague.





















Johanne Théroux, directrice de Moisson Montréal

Johanne Théroux, directrice de Moisson Montréal, lance un appel à se serrer les coudes à l'occasion de la grande guignolée des médias, afin d'aider les milliers de citoyens qui ont du mal à se nourrir.





















Claude Montmarquette

Claude Montmarquette, professeur émérite de l'Université de Montréal et PDG du centre interuniversitaire de recherche, de liaison et de transfert des savoirs en analyse des organisations (CIRANO), lance un appel en faveur d'une réorganisation du budget de l'État.





















Charles Sirois

Charles Sirois, président de Télésystème et ancien patron de Microcell et de Téléglobe, exhorte les investisseurs et les caisses de retraite à cesser d'être obsédés par les rendements.





















Photo : Luc lavigne

Jean Saint-Gelais, PDG de l'Autorité des marchés financiers, lance un appel à la vigilance lorsque vient le temps de choisir un courtier. Et ce, à l'occasion du lancement de la campagne publicitaire de l'AMF intitulée « Avant d'investir, investiguez ».





















Isabelle Hudon

Isabelle Hudon, présidente de l'agence Marketel et ex-PDG de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, estime que la métropole a besoin « de faire maison propre », mais aussi d'un nouvel élan qui passerait notamment par la culture.























Hugo Séguin, coordonnateur aux choix collectifs à Équiterre

Hugo Séguin, coordonnateur aux choix collectifs à Équiterre, estime qu'il faut des cibles précises et ambitieuses de réductions de gaz à effet de serre au sommet de Copenhague. Selon lui, cela implique notamment de se libérer du pétrole.























Florence Junca-Adenot

Florence Junca-Adenot, professeure à l'UQAM et ex-PDG de l'Agence métropolitaine de transports, estime qu'il faut miser sur le transport collectif, le vélo, la marche et la densification des villes pour lutter contre les embouteillages.

La chercheuse note que les entreprises perdent 1,4 million de dollars par an en heures non travaillées à cause de la congestion à Montréal.

















Hélène Lauzon, présidente du Conseil patronal de l'environement du Québec

Hélène Lauzon, présidente du Conseil patronal de l'environement du Québec, demande aux gouvernements d'établir des cibles claires de réduction des gaz à effet de serre.

Mme Lauzon lance cet appel alors que le sommet de Copenhague se penchera sur l'après-Kyoto en décembre prochain.























Tania Saba, directrice de l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal

Tania Saba, directrice de l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal, se penche sur la question du travail pour les 60-65 ans.

Cette question devient cruciale, alors que le vieillissement de la population pourrait provoquer des pénuries de travailleurs dans plusieurs secteurs d'activités.























Philippe Terninck

Philippe Terninck, conseiller en éthique et ancien vice-président de Norbourg, se penche sur la question des investisseurs floués. Blanchi de toute implication dans le scandale, il estime aujourd'hui nécessaire d'offrir une meilleure protection aux investisseurs et de mieux les sensibiliser.























Claude Béland

Claude Béland, ex-patron du Mouvement Desjardins et président du Mouvement d'éducation des actionnaires (MEDAC), prône un retour à l'épargne.

Il s'inquiète du taux d'endettement des ménages canadiens, de 1,28 $ pour 1 $ disponible, en moyenne. Une situation causée en partie par le recours au crédit, aux emprunts, aux taux d'intérêt dit avantageux et aux achats par paiement étalés.























Ken Lyons, porte-parole des retraités de Nortel

Ken Lyons sonne l'alarme au sujet des régimes de retraite des entreprises en difficulté. Nortel, AbitibiBowater, Air Canada; plusieurs entreprises canadiennes connaissent des problèmes financiers qui se répercutent sur les régimes de retraite de leurs employés.























Julie Beauvilliers, participante à l'École d'été de l'Institut du Nouveau monde

Julie Beauvilliers, participante à l'École d'été de l'Institut du Nouveau monde, lance un appel en faveur d'une économie qui mise sur le développement durable.























Pierre Ceré, porte-parole du Conseil national des chômeurs.

Pierre Ceré, porte-parole du Conseil national des chômeurs, interpelle le gouvernement fédéral pour une réforme du programme d'assurance-emploi.