L'immobilier perturbé

Plus de 360 000 emplois nets (la différence entre les emplois perdus et les emplois créés) ont été perdus au Canada depuis octobre 2008. Le Directeur parlementaire du budget (DPB), Kevin Page, estime d'ailleurs qu'au total, l'économie canadienne aura connu une perte de 460 000 emplois nets d'ici la fin de 2010.

Le taux de chômage s'établit présentement à 8,4 %. Selon le DPB, qui informe de façon indépendante les députés sur divers sujets, il pourrait atteindre un sommet de 9,4 %. Cette hausse du chômage au pays serait notamment liée au fait que les nouveaux diplômés ne trouveront pas de travail.

Et le marché immobilier n'est pas en reste. La valeur des résidences canadiennes a baissé de près de 10 %. Les acheteurs, qui étaient nombreux au cours des dernières années, sont désormais intimidés par la récession. Le marché de la revente de maisons est ainsi paralysé.

Le début de ces problèmes économiques est d'ailleurs lié à l'immobilier. Dans certaines villes des États-Unis, les maisons ont d'ailleurs perdu la moitié de leur valeur.

Au début des années 2000, la Réserve fédérale américaine a abaissé son taux directeur à 1 %, ce qui a entraîné une baisse des taux hypothécaires des banques. Cette baisse des taux hypothécaires et le renforcement par Washington de politiques favorisant l'achat d'une maison ont entraîné une augmentation spectaculaire des prêts pour les Américains, et ce, sans égard à leur revenu.

On connaît maintenant le résultat de cette course aux prêts hypothécaires: l'effondrement du marché immobilier aux États-Unis.

Après les sommets de 2006 et 2007, la valeur des logements américains se situe, selon l'indice du prix des maisons S&P/Case-Shiller (Nouvelle fenêtre) , au niveau du début des années 2000 dans les centres urbains les plus touchés, dont Las Vegas est l'exemple le plus percutant.

Une course aux aubaines a ainsi été déclenchée. Et cette chasse au trésor se poursuit puisque la valeur des maisons y est toujours en pente descendante. Qui ne voudrait pas d'une maison à 50 % de rabais?

L'immobilier en déclin

Au Canada aussi, le secteur immobilier n'a pas été épargné.

Les craintes liées à la récession ont freiné les acheteurs potentiels. Moins de reventes de maisons ont été conclues, ce qui a entraîné, par la loi de l'offre et de la demande, une baisse de la valeur des logements. Le marché de la revente de maisons a été paralysé.

Reconnaissant l'importante diminution de l'activité dans le secteur immobilier, le directeur parlementaire du budget a d'ailleurs estimé, dans son évaluation économique et budgétaire de juillet 2009, que la valeur nette des logements canadiens a chuté de près de 9 % entre juillet 2008 et mars 2009.

Il ne faut pas sous-estimer l'endettement des Canadiens et son impact. L'hypothèque et la dette attribuable aux prêts à la consommation atteignent à l'heure actuelle 128 % du revenu disponible des ménages. C'est donc que la somme des dettes des unités familiales (famille, couple, personne vivant seule) est près de 30 % plus élevée que leur revenu annuel.

Évidemment, l'endettement limite les possibilités d'emprunt. Et la récession augmente les pressions économiques des familles, limitant davantage leur marge de manoeuvre financière.

Portraits régionaux Ontario:

Après une augmentation anormale au cours des dernières années du prix des résidences torontoises, les prix semblent s'être stabilisés dans la métropole canadienne. Les perspectives économiques peu encourageantes freinent une réelle reprise du marché ontarien. Québec:

À quelques exceptions près, le marché québécois n'a pas été touché par les bouleversements nord-américains, une situation qui s'explique en partie par la santé économique de la province. Ouest:

Le marché immobilier est en mode récupération après l'éclatement de la bulle immobilière. Les prix des maisons chutent particulièrement à Calgary et Vancouver. Les acheteurs sont au rendez-vous: à Vancouver, le nombre de transactions enregistrées a bondi de 117 % en août, alors qu'il a bondi de 17 % à Calgary. Atlantique:

À l'instar du Québec, les provinces de l'Atlantique ont peu été touchées par la crise immobilière canadienne. Les prix des logements sont restés plutôt stables et l'abordabilité est pratiquement demeurée inchangée.