Maintenant ou plus tard?

Alors que la plupart d'entre nous ont été inquiétés par la perspective d'une récession ou de la perte de son emploi, certains acheteurs courageux - ou étaient-ils insouciants? - ont su saisir la balle au bond, profitant ainsi d'une certaine baisse du prix des maisons et des taux hypothécaires. Encore fallait-il en avoir les moyens financiers et trouver une résidence qui réponde à nos besoins.

Il semble cependant qu'avec ce qui semble être une reprise économique, les conditions qui ont rendu particulièrement abordable l'achat d'une maison soient derrière nous. Les taux hypothécaires recommencent à augmenter et de plus en plus de maisons d'occasion trouvent preneurs, ce qui fait monter les prix. Il est de moins en moins abordable d'acheter une maison parce que les divers coûts liés à la propriété augmentent.

Sachant cela, est-ce un moment optimal pour se lancer dans l'immobilier? Pas nécessairement. Des occasions intéressantes se présentent encore aux futurs acheteurs. Il reste qu'acheter une maison au rabais tient présentement de l'exception. Et plus on attend, plus les taux hypothécaires devraient poursuivre leur croissance.

Dans la conjoncture économique, acheter une résidence dépend donc de votre degré d'aise par rapport au risque et de votre capacité financière.

Et vous, premiers acheteurs, pensez-vous vous lancer dans l'immobilier ou préférez-vous patienter, le temps que la situation économique se stabilise?