Des conditions encore favorables

La baisse générale des taux d'intérêt, le renflouement gouvernemental du marché hypothécaire et une légère diminution du prix des maisons ont réduit le coût de l'accès à la propriété, estime la Banque Royale du Canada (RBC) dans les éditions de juillet et de septembre de son rapport Tendances immobilières et accessibilité à la propriété (Nouvelle fenêtre) .

Michel Beauséjour, chef de la direction de la Fédération des chambres immobilières du Québec, considère que ces conditions favorables sont de bonnes raisons de faire un premier achat.

En juillet 2009, la Banque du Canada évaluait que « le secteur du logement semblait se rétablir », puisque plus de maisons se sont vendues, entre autres, parce que les consommateurs ont une plus grande confiance et qu'ils peuvent se le permettre financièrement.

Après un mois de juillet record, plus de 40 000 habitations ont changé de main en août dernier, ce qui constitue une progression de 18,5 % comparativement au mois d'août 2008. Selon l'Association canadienne de l'immeuble (ACI), le marché de la revente atteint ainsi un sommet en deux ans.

La confiance des consommateurs continue de s'améliorer, et cela augure bien pour l'activité au cours des prochains mois. Dale Ripplinger, président de l'ACI

Le prix moyen des habitations canadiennes a recommencé à augmenter. Depuis l'an dernier, le prix résidentiel moyen a progressé de 11,3 % à l'échelle nationale, à 324 779 $. Il s'agit du prix moyen national le plus élevé jamais enregistré pour un mois d'août.

Cette hausse, combinée à celle des taux d'intérêt hypothécaires, pourrait laisser croire que la forte abordabilité des derniers trimestres est chose du passé. « L'amélioration [de l'abordabilité] semble donner des signes d'essoufflement », conclut le rapport de RBC.

Avec les taux d'intérêt qui sont très faibles, l'achat d'une maison est très attirant. Hélène Bégin, économiste principale au Mouvement Desjardins

En se basant sur les données économiques actuelles, Hélène Bégin, économiste principale au Mouvement Desjardins, évalue également que le marché immobilier est dans un « territoire abordable », c'est-à-dire que les coûts liés à l'achat d'une résidence sont moins élevés que d'habitude. Mais, comme les prix des maisons ont commencé à augmenter, l'abordabilité actuelle ne sera pas éternelle, convient-elle.

Mesurer l'abordabilité L'abordabilité représente la facilité pour un acheteur potentiel de se procurer un bien quelconque.



Dans le marché de l'habitation, les mesures d'abordabilité, qu'on appelle aussi mesures d'accès à la propriété, sont basées sur trois facteurs: les revenus, le prix des maisons et les taux hypothécaires. On évalue ainsi la proportion du revenu d'un ménage qui est consacrée aux versements hypothécaires, aux taxes foncières et aux services publics.



Plus l'abordabilité est faible, plus il est facile de devenir propriétaire parce qu'on y consacre une proportion moins importante de son revenu. Lorsqu'on note une augmentation de l'abordabilité, cela signifie donc que les coûts liés à la propriété sont en baisse.



Au Canada, on considère ainsi qu'un ménage qui consacre 30 % ou plus de son revenu avant impôt au logement fait face à des problèmes d'abordabilité.

Une décision financière... et émotive

Éric Brassard

Selon Éric Brassard, comptable agréé et planificateur financier chez Brassard Goulet Yargeau, services financiers intégrés, l'achat d'un logement s'inscrit dans une logique qui ne fait pas uniquement intervenir des notions financières: le facteur émotionnel est également très présent. Au-delà de l'investissement, une maison est un lieu où l'on vit, où l'on doit se sentir bien.

Baser uniquement sa décision d'acheter une maison sur le contexte économique actuel peut donc être trompeur, juge-t-il. Sans compter que l'avantage financier lié à la baisse des taux d'intérêt existe depuis un certain temps, rappelle M. Brassard.

D'ailleurs, la Banque du Canada juge également que les coûts d'emprunt des ménages sont peu élevés, malgré la récente augmentation du coût des hypothèques de plus de cinq ans.

Garth Turner, ancien ministre conservateur et auteur de nombreux livres sur l'immobilier, est une des rares personnes qui incitent les acheteurs potentiels à être patients.

Selon lui, des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter une maison le feront en raison des faibles taux d'intérêt. Dès que les taux remonteront à des niveaux normaux, qu'il évalue à 8 %, ces propriétaires vont perdre leur maison parce qu'ils n'auront plus les moyens de payer leurs hypothèques, avec pour résultat une crise immobilière à l'américaine.

C'est à ce moment - d'ici trois ou cinq ans - que de réelles occasions se présenteront aux futurs acheteurs, les prix s'étant écroulés sous l'effet de l'effondrement du marché immobilier, prédit M. Turner.

De l'avis d'Hélène Bégin, le Canada est à l'abri d'un tel effondrement parce que les règles des banques canadiennes sont plus strictes, et que les bulles immobilières présentes au pays ont déjà éclaté.