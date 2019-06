Le bouquineur boulimique

Bien sûr, j'ai certains sujets fétiches qui n'ont à peu près pas changé depuis que je suis tout jeune, comme l'histoire politique et économique du Québec, du Canada, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France, ou encore l'architecture, l'art contemporain... et la franchise des films de James Bond!

L'actualité fait souvent en sorte que je vais m'intéresser à un nouveau sujet et me mettre à le creuser en profondeur. Tantôt ce sera la boxe, tantôt le jazz. Ma curiosité n'a pas de limites.

Évidemment, j'adore parler, discuter, échanger, avec mes amis, mes collègues et les gens que j'ai le bonheur de rencontrer en personne ou « par la magie des ondes » jour après jour. Ces conversations et ces rencontres m'apportent et me nourrissent énormément.

Mais le temps que je passe à bouquiner et à lire répond à mon côté contemplatif. Oui, oui. Contemplatif. Mon meilleur ami m'avait d'ailleurs décrit, dans mon album des finissants de l'école secondaire, comme étant très discret... jusqu'à ce que je me mette à parler! Je crois qu'il m'avait bien saisi.

J'ai commencé à bouquiner dans les librairies, les marchés et les foires de livres usagés à l'âge de 13 ou 14 ans. J'y ai découvert des tonnes de titres qui ne se retrouvaient plus en librairie. C'est là que j'ai compris l'ampleur du « retard » que je devais rattraper, vu mon jeune âge, pour en savoir plus sur les sujets qui me passionnaient.

Comment résister?

Et depuis ce temps, je suis incapable ou presque de passer devant une boutique de livres usagés sans aller y faire un tour.

J'aime l'atmosphère qui se dégage de ces librairies, le silence qui y règne, la poussière qui recouvre les livres et les tablettes, le désordre... étudié ou non! J'y vois un mélange secret ou une « formule alchimique » de mystère, de sagesse et d'expérience.

Par contre, j'ai la mauvaise habitude d'acheter plus rapidement que je ne lis! La situation est à ce point sérieuse que je me suis imposé comme règle de lire au moins deux livres avant d'en acheter un nouveau... Mais jusqu'à maintenant, les résultats ne sont pas très probants, parce que je me trouve presque toujours de « bonnes » raisons de déroger à cette règle.

Voyage dans la plus-petite-librairie-de-livres-usagés

Prenez cet été. J'étais à Budapest, dernière étape d'un long voyage que je m'étais organisé sur les thèmes de l'Empire des Habsbourg, la Deuxième Guerre mondiale, l'architecture berlinoise et la musique classique. Au sortir du Château de Budapest, je suis tombé sur la plus-petite-librairie-de-livres-usagés contenant le-plus-grand-nombre-de-livres-intéressants que j'avais vue de toute ma vie...

J'y ai fait des « trouvailles » en lien direct avec tout ce que j'avais vu pendant mes trois semaines de voyage. De petits trésors, me suis-je dit, sans doute introuvables par la suite, qui allaient me permettre de poursuivre mon voyage pendant encore plusieurs semaines, une fois revenu chez moi.

Vous auriez dû voir la surcharge pour bagages excédentaires que j'ai dû payer pour rentrer au pays... et les piles de livres à lire dans mon salon à mon retour.

Mais je ne m'en fais pas trop. Je songe tout simplement à porter à trois ou quatre le nombre de livres que je dois lire avant d'en acheter un nouveau...