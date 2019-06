L'effet décélérant de la drotrécogine

Cette maladie neurologique, qui s'attaque graduellement aux muscles et aux nerfs, est également connue sous le nom de maladie de Charcot ou de Lou Gehrig. Elle touche environ 3000 Canadiens et cause habituellement la paralysie et la mort de la personne atteinte dans les 2 à 5 ans suivant sa détection.

Le Dr Berislav Zlokovic et ses collègues de l'Université de Rochester ont découvert que l'enzyme appelée Protéine C activée, ou drotrécogine, permet de ralentir la mort des cellules nerveuses chez des souris auxquelles on avait inoculé l'équivalent d'une forme particulièrement agressive de la maladie.

Stephen Hawking Photo : AFP / Shaun Curry

Cette découverte a même permis de prolonger la vie des rongeurs d'environ 25 %.

La drotrécogine est une enzyme proche de celle utilisée pour traiter des septicémies graves.

En outre, elle a allongé le temps durant lequel les souris étaient capables de fonctionner normalement malgré le fait qu'elles montraient des symptômes de la maladie, qui est incurable.

Les chercheurs veulent mener d'autres tests sur des animaux avant de le faire sur des humains. Ils espèrent pouvoir procéder à des essais cliniques d'ici cinq ans.

Le succès de cette recherche est très gratifiant et nous avons bon espoir qu'une forme de drotrécogine s'avérera être un traitement utile contre cette maladie. Dr Berislav Zlokovic

Le détail de ces travaux est publié dans le Journal of Clinical Investigation.

Il y a deux ans, des chercheurs de l'Université de Toronto avaient annoncé la mise au point d'un anticorps détectant la seule origine connue de la SLA.