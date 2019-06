60 000 demandes en attente

Les demandes d'asile s'accumulent à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Plus de 60 000 dossiers s'y trouvent actuellement, un chiffre jamais atteint depuis la création de l'organisme, il y a 20 ans.

Malgré le retard constaté dans le traitement de ces demandes, le ministre de l'Immigration, Jason Kenney, tarde à pourvoir 12 postes de commissaires qui pourraient traiter les demandes.

Notre journaliste Brigitte Bureau a rencontré un de ces demandeurs d'asile, Joseph (nom fictif), qui a fui la République démocratique du Congo. Selon lui, les militaires voulaient le tuer parce qu'il militait en faveur des droits de la personne.

Il a déposé une demande de statut de réfugié au Canada, en mars 2008, pour lui-même, sa femme et ses enfants toujours au Congo. Plus d'un an et demi plus tard, la Commission d'immigration et du statut de réfugié ne l'a toujours pas convoqué à une audience. « C'est vraiment difficile. Je ne sais pas quand nous allons être ensemble. Là je ne peux rien faire pour eux », a-t-il déclaré à Radio-Canada.

Comme Joseph, des milliers de demandeurs d'asile attendent une décision du Canada. Selon Janet Dench, du Conseil canadien pour les réfugiés, le gouvernement de Stephen Harper est responsable de ce retard accumulé. Selon elle, le gouvernement tarde trop à pourvoir les postes vacants des commissaires.

L'année dernière, 35 % des 164 postes de commissaires étaient vacants. Cependant, le ministre de l'Immigration, Jason Kenney, affirme qu'un grand ménage du système des nominations s'imposait.

Il a indiqué que ce retard était dû à la nécessité d'améliorer le système de nomination. Selon lui, les choix du gouvernement libéral précédent se faisaient sur une base partisane. De plus, certaines personnes nommées étaient selon lui incompétentes.

Par ailleurs, M. Kenney a indiqué qu'il y avait trop de fausses demandes d'asile. Il a promis une réforme du système pour permettre de renvoyer plus rapidement les faux réfugiés et d'accueillir plus facilement les vrais.

D'après un reportage de Brigitte Bureau