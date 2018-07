Certains résidents du Témiscamingue jugent prématuré que la MRC emprunte des millions de dollars pour valoriser ses matières résiduelles.

Depuis que Québec a ordonné que les municipalités ferment leurs dépotoirs en tranchées, ce qui devait être fait au début de 2009, la MRC a en effet eu l'idée de construire un centre de tri qui permettrait la valorisation de près de 90 % des déchets et matières recyclables. Le compostage et la fabrication de briquettes énergétiques permettraient ainsi d'enfouir seulement 10 % du résultat de la cueillette porte-à-porte.

Le centre de tri coûterait toutefois 4 millions de dollars, pour une MRC d'à peine 18 000 citoyens.

La MRC est ouverte à l'idée de mettre ce projet sur la glace en attendant de voir évoluer la technologie.

« Ce concept-là est estimé à à peu près 4 millions de dollars. Ça c'est au moment où on se parle. Là on continue à regarder et on continue à essayer de réaliser un projet qui va nous amener des retombées économiques », affirme le directeur général de la MRC, Denis Clermont.

La MRC de Témiscamingue a obtenu un sursis pour la fermeture de ses dépotoirs en tranchée.

Pour ce qui est des matières recyclables recueillies au Témiscamingue, elles sont envoyées pour le moment à Rouyn-Noranda.