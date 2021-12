Zakaria Amara plaide coupable à des accusations de complot terroriste

Prenez note que cet article publié en 2009 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Un des dirigeants présumés de la cellule terroriste de Toronto, Zakaria Amara, a plaidé coupable jeudi à des accusations de complot terroriste devant un juge du palais de justice de Brampton, en Ontario.

Jeudi, il a reconnu sa culpabilité à des accusations de participation à un groupe terroriste et de conspiration pour faire exploser une bombe pour une organisation terroriste.

L'homme de 24 ans était accusé d'avoir comploté dans le but de faire exploser des bombes. Selon la Couronne, le quartier général de la GRC, la Bourse de Toronto, la tour du CN et une base militaire non précisée auraient été parmi les cibles potentielles du groupe.

Rappel des faits

Il est le quatrième membre du groupe de 18 suspects accusés en 2006 à reconnaître sa culpabilité à de pareilles accusations. Sept des 18 accusés ont vu les accusations retenues contre eux abandonnées ou suspendues. Six autres accusés demeurent en détention en attendant leur procès.

Vendredi dernier, Alie Dirie a été condamné à sept ans de prison après avoir reconnu sa culpabilité d'avoir pris part à un complot terroriste. En raison du temps passé derrière les barreaux en attendant son procès, il reste deux ans à la peine de l'homme de 26 ans.

En septembre, Saad Gaya, 21 ans, a reconnu sa culpabilité à une accusation d'avoir conspiré pour faire exploser une bombe pour une organisation terroriste. Sa sentence sera prononcée le mois prochain.

Saad Gaya et Saad Khalid ont été arrêtés alors qu'ils déchargeaient un camion rempli de fertilisant, conduit par un agent double. Khalid, âgé de 23 ans, a écopé d'une peine de 14 ans de prison, qui a été réduite de 7 ans en raison du temps passé en prison avant son procès. Il sera admissible à une libération conditionnelle dans deux ans et demi.

L'année dernière, Nishanthan Yogakrishnan, qui était mineur au moment des faits, a été reconnu coupable d'avoir participé à un group terroriste. Condamné à deux ans et demi de prison, il a été relâché en mai 2009.