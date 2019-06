Ils ont dit - Élections fédérales 2009

« Hé! Salut Salut Véro !!! » Stephen Harper, 22 septembre 2009

« Ce n'est pas démoniser! Quand vous faites des cadeaux fiscaux de l'ordre de 2,7 milliards, c'est très clair quand vous n'appliquez pas Kyoto pour plaire aux pétrolières, c'est très clair. Tout ce que je rapporte, ce sont des faits, je n'ai rien inventé. » Gilles Duceppe, 22 septembre 2009

« Nous allons tout faire pour aider Elizabeth [May] dans Nova-Centre. Je veux que ce soit elle à la Chambre des communes plutôt que Peter MacKay. Mais elle a dit qu'elle voulait que je sois premier ministre, et c'est possible seulement si nous réunissons nos votes tous ensemble. » Stéphane Dion, 22 septembre 2009

« La vie serait plus simple si j'étais un hypocrite comme Jack Layton et que, comme lui, je prétendais que je me souciais du climat. Mais sa stratégie pour mousser son succès personnel est plus importante que celle de la survie du climat et d'une politique décente à ce sujet. » Elizabeth May, 22 septembre 2009

« À travers le sud de l'Ontario, des familles de travailleurs se débattent, plusieurs ont perdu leurs emplois, des centaines de milliers; [Stephen Harper et les conservateurs] s'en fichent, tout simplement. » Jack Layton, 22 septembre 2009

« Il [Stephen Harper] a abaissé la barre quant aux pratiques démocratiques au Canada comme jamais un premier ministre ne l'a fait. C'est le premier ministre le plus secret qu'on n'a jamais eu. Et puis il a peur de répondre à certaines questions. » Stéphane Dion, 22 septembre 2009

« On parle ici de calculs, de chiffres très complexes; c'est difficile de décider ce qui est pour l'Afghanistan et ce qui est pour des actions militaires en général. » Stephen Harper, 22 septembre 2009

« Nous avons une équipe formidable, Stephen Harper a une équipe lamentable. » Stéphane Dion, 22 septembre 2009

« On ne peut pas avoir confiance dans un gouvernement qui ne dit pas la vérité concernant quelque chose comme la guerre. Évidemment, les libéraux ont appuyé cette approche-là. Alors c'est une autre raison pour avoir du changement à Ottawa, avec le NPD au gouvernement. » Jack Layton, 22 septembre 2009

« O ne sait pas année après année quels ont été les problèmes, on ne sait pas de combien on dépasse le cadre fiscal. » Stéphane Dion, 22 septembre 2009

« En présentant des chiffres qui étaient grossièrement erronés sur le coût de la mission en Afghanistan, Harper a certainement voulu induire la population en erreur. » Gilles Duceppe, 22 septembre 2009

« Elle (la récession) n'est pas inévitable, mais il faut avoir un gouvernement qui s'en occupe, (un gouvernement) qui ne vit pas dans une bulle. » Stéphane Dion, 22 septembre 2009

« Salut Mika » Stephen Harper, 22 septembre 2009