Saad Gaya plaide coupable à des accusations de complot terroriste

Un autre membre du groupe surnommé les 18 de Toronto admet avoir participé à un complot afin de faire exploser deux importantes bombes à base de fertilisants à Toronto et une autre dans une base militaire.

Saad Gaya a fait cette admission en cour, lundi à Brampton. Son avocat Paul Slansky a déclaré que son client avait été dupé par les autres membres du groupe, qui lui ont assuré que personne ne serait blessé.

Deux autres accusés, Ali Dirie et Saad Khalid, ont reconnu avoir pris part au complot et ont été condamnés à de lourdes peines de prison. Nishanthan Yogakrishnan, qui avait plaidé non coupable aux accusations dont il faisait l'objet, a été condamné en mai à deux ans et demi de prison.

Les détails au sujet de la participation de Saad Gaya au complot terroriste seront connus en décembre à l'occasion de son audience sur la détermination de la peine. Sa sentence sera rendue le 6 janvier 2010.

Les accusations déposées à l'été 2006 ont été abandonnées contre sept des 18 personnes. Les présumés dirigeants de la cellule attendent toujours leur procès. D'autres membres présumés du groupe pourraient eux aussi passer aux aveux.