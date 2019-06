Piano: passion « forte »

À l'époque, en 1993, je ne savais pas jouer du piano. Je ne savais pas lire la musique, je ne connaissais rien au solfège. Je jouais par oreille, comme on dit.

Des années plus tard, je ne suis toujours pas pianiste, mais j'apprends à jouer. Très sérieusement même.

Depuis cinq ans, je prends des leçons, je fais deux, trois, et même cinq heures de piano tous les jours.

Classique, toutefois. Bach, Rachmaninov, Chopin, Beethoven, Haydn. Mozart et Debussy sont mes amis maintenant.

Je n'ai toutefois jamais oublié Lullaby of Birdland que je joue, pour me détendre, quand mes nouveaux amis me font trop souffrir. Quel plaisir, quelle passion tout de même, le piano!