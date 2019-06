Pleins feux sur Tiffany

La conservatrice principale des arts décoratifs au Musée des beaux-arts de Montréal, Rosalind Pepall, est l'instigatrice de ce projet.

L'exposition a été présentée à Paris à l'automne. Toutefois, c'est dans un espace deux fois plus grand qu'à Paris que sont réunies quelque 180 oeuvres. Le public pourra apprécier vitraux, vases, luminaires, objets, bijoux et mosaïques, dessins, aquarelles et photos d'époque.

Six thèmes permettent d'aborder la carrière de Louis Tiffany:

ses séjours en Europe et son intérêt croissant pour l'art du verre;

son travail de décorateur d'intérieurs pour d'influents clients américains;

ses relations avec le marchand d'art parisien Siegfried Bing qui contribue au succès de ses créations en Europe;

les vitraux, aspect méconnu de sa production;

les vases en verre Favrile;

l'expansion de l'entreprise reposant notamment sur le commerce des lampes et d'objets décoratifs.

Les vitraux : point de départ du projet

Un ensemble de dix-sept vitraux appartenant au MBAM constitue l'un des temps forts de la rétrospective. « Puisqu'ils devaient être démontés [de l'église Erskine and American] en raison des travaux d'expansion, j'ai tout de suite vu l'opportunité unique d'en faire une exposition, explique Nathalie Bondil, directrice du MBAM. Après plus d'un demi-siècle d'oubli, ce patrimoine montréalais et canadien - la plus importante commande de Tiffany au Canada - est enfin redécouvert. Il s'agit du chantier de restauration le plus important de l'histoire du Musée », conclut-elle

Les spécialistes affirment que ces vitraux sont issus de la meilleure période des ateliers Tiffany, entre 1897 et 1902. Démontés et restaurés, ils sont présentés pour la première fois à hauteur des yeux. Les dessins de ces vitraux sont conservés dans les archives du Metropolitan Museum of Art de New York.

Chef du design américain

Louis Comfort Tiffany (1848-1933) était le fils du fondateur de la maison Tiffany & Co. à New York, Charles Lewis Tiffany. Son emploi de la couleur et de la composition, sa passion pour l'exotisme et ses innovations dans le domaine du verre font de lui, dès 1900, un chef de file du design américain. Sa réputation s'étend jusque dans les grandes capitales européennes : il rivalise avec les grands verriers européens de la fin du XIXe siècle.

Sa production verrière est caractérisée par une ornementation somptueuse, un travail soigné, des effets spectaculaires et originaux de lumière et de couleur.

Après Paris et Montréal, le Virginia Museum of Fine Arts, à Richmond, aux États-Unis, accueillera l'exposition du 29 mai au 15 août 2010.