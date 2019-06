Une passion qui mène jusqu'en Avignon

Il fait trop chaud, faute d'aération. On attend le nouveau ministre français de la Culture, Frédéric Mitterand, la représentation commencera en retard.

Mais la magie du théâtre opère. Les prochaines heures seront étincelantes.

J'aime le théâtre depuis longtemps. Tout jeune, j'ai cru que je pouvais être un artiste.

Mon professeur de théâtre, Yves Poulin, m'avait dit que je devais persévérer. Finalement, me voici journaliste!

Il en faut du courage, de la conviction, de la passion pour devenir comédien. Les artistes sont considérés comme étant de grands bâtisseurs de notre identité collective. Et pourtant, ils sont parmi les travailleurs les moins bien rémunérés de la société, sans protection sociale, dépendant presque exclusivement du soutien public.

La très grande majorité d'entre eux vivent sous le seuil de la pauvreté. Ils jouent tous les soirs parce qu'ils aiment passionnément leur art, parce qu'ils sont convaincus que ce qu'ils font est nécessaire et essentiel.

Jeanne Moreau dans « La Guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres », pièce que Gérald Fillion a vue en Avignon. Photo : Christophe Raynaud de Lage

J'aime l'audace du théâtre Prospero et des créateurs de La Chapelle, deux théâtres montréalais qui croient aux textes et aux artistes, intègres dans leur démarche.

J'aime découvrir de nouveaux talents, me laisser surprendre par des artistes qui osent, qui confrontent le public, qui dérangent, qui choisissent de défricher de nouveaux terrains et de nous transporter dans l'inconnu et l'inconfortable.

Et puis, je dois le dire, cet amour pour la culture et les artistes n'a fait que grandir dans les dernières années grâce à la personne avec qui je partage ma vie, qui m'a traîné à la danse.

De « Danse, danse » au Festival TransAmériques, nous avons vu des spectacles fantastiques, éblouissants. Je me suis enveloppé, j'ai été hypnotisé par la beauté des gestes, des chorégraphies et des corps... et j'ai hâte encore aux prochaines découvertes.

Je ne suis pas un grand connaisseur. Jamais je n'oserais publier la critique d'un spectacle. Mais je me permets de revendiquer une passion grandissante pour le théâtre et la danse, indispensable, plus que jamais.