Hyperliens

Reportage de l'émission Enquête

Le reportage explique que le contexte même de la capture d'Omar Khadr n'a jamais été clair (16 octobre 2008).

Extraits de vidéos d'interrogatoires

Images qui montrent des agents du Service canadien de renseignement de sécurité et un employé du ministère canadien des Affaires étrangères qui interrogent le jeune Khadr, alors âgé de 16 ans. Tournées en 2003 dans une salle d'interrogatoire de Guantanamo grâce à une caméra dissimulée, elles ont été rendues publiques par les avocats d'Omar Khadr.







Conventions internationales

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Nouvelle fenêtre)

Sur le site du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.

Convention relative aux droits de l'enfant (Nouvelle fenêtre)

Sur le site du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.







Décisions de cour

Jugement de la Cour suprême du Canada du 29 janvier 2010. (Nouvelle fenêtre)

Le plus haut tribunal du pays rend sa décision après l'appel du gouvernement Harper qui conteste une décision de la Cour d'appel fédérale, qui l'oblige à rapatrier Omar Khadr.

Jugement de la Cour fédérale du 23 avril (Nouvelle fenêtre)

Cause Omar Ahmed Khadr c. le premier ministre du Canada, le ministre des Affaires étrangères, le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada

Jugement de la Cour d'appel fédérale du 14 août (Nouvelle fenêtre)

Cause Le premier ministre du Canada, le ministre des Affaires étrangères, le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada c. Omar Ahmed Khadr (en anglais).

Jugement de la Cour suprême du 23 mai 2008. (Nouvelle fenêtre)

Décision ordonnant la divulgation de l'enregistrement de l'interrogatoire d'Omar Khadr par des membres du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).







Documents reliés à la cause

Compte rendu d'interrogatoires du SCRS

En format pdf

Documents du secrétariat américain de la Défense sur le dossier d'Omar Khadr (Nouvelle fenêtre)

Dossier officiel sur le déroulement des procédures (accusations, horaires des procédures, etc.)







Campagnes de soutien à l'endroit d'Omar Khadr

Pétition d'Amnistie internationale (Nouvelle fenêtre)

Document en ligne réclamant son rapatriement de même qu'un procès équitable.

The Omar Khadr Project (Nouvelle fenêtre)

Initiative d'étudiants en droit de diverses universités canadiennes, qui revendiquent aussi le rapatriement du jeune homme.

Section consacrée au jeune homme dans le cadre d'un dossier d'Human Rights Watch sur Guantanamo (Nouvelle fenêtre)

En anglais.







Reportage d'un réseau américain

Omar Khadr: The Youngest Terrorist? (Nouvelle fenêtre)

Dossier de l'émission américaine 60 Minutes du réseau CBS.