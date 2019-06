Une piste cyclable dangereuse

Le problème perdure en dépit du fait que les Directions de la santé publique de Montréal et de la Montérégie aient sonné l'alarme, il y a près d'un an. Dans une lettre envoyée à la Société de gestion des ponts Jacques-Cartier et Champlain, de même qu'à la Sûreté du Québec et à la ville de Longueuil, les Directions de santé publique exprimaient leurs inquiétudes et réclamaient l'élargissement de la piste, du côté de Longueuil.

Randonnée périlleuse

À la sortie du pont Jacques-Cartier, du côté de Longueuil, la piste en pente longe une clôture. Une directive oblige les cyclistes à descendre de leur vélo, et ce, pour une distance d'un demi-kilomètre.

Mais, selon la directrice de la Direction de la santé publique de la Montérégie, Jocelyne Sauvé, il est encore plus dangereux de descendre de vélo à cet endroit étroit, puisque d'autres cyclistes viennent en sens inverse. De son côté Richard Lessard, de la Direction de la Santé publique de Montréal, le nombre élevé d'accidents illustre que la situation n'est pas normale.

À la Société de gestion des ponts Jacques-Cartier et Champlain, on affirme que les scénarios de réaménagement de la piste présentés jusqu'ici sont trop coûteux. L'organisme doit examiner de nouveaux scénarios dans les semaines à venir.

D'après un reportage d'Éric Plouffe