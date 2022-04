Tembec et Lecours Lumber ne commanderont pas de bois de la forêt de Hearst entre novembre et mars

Prenez note que cet article publié en 2009 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Tembec et Lecours Lumber annoncent qu'elles ne commanderont pas de bois de la forêt de Hearst entre novembre et mars; il se pourrait donc qu'aucun arbre n'y soit coupé cet hiver pour la première fois depuis plus d'un siècle.