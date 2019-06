9 millions de saumons disparus

Radio-Canada

Près de 9 millions de saumons de type sockeye auraient disparu des eaux du fleuve Fraser, en Colombie-Britannique.

Pêches et Océans Canada s'attendait à ce qu'environ 10,6 à 13 millions de saumons remontent le fleuve cet été. Or, seulement 1,7 million y frayent, selon les données du ministère rapportées par le quotidien The Globe and Mail. Barry Rosenberger, porte-parole au ministère des Pêches, affirme que la situation demeure un mystère, ajoutant que les poissons sont probablement morts pendant leur migration depuis la mer. Certains mettent en cause un parasite qui s'est développé dans les fermes de saumon en captivité et qui attaquerait les saumoneaux en migration dans le détroit de Georgia. Selon Brian Riddell, président de la Fondation du saumon du Pacifique, bien que les parasites puissent effectivement affaiblir les poissons, ils ne peuvent être l'unique cause de leur disparition massive. Pour Ernie Crey, conseiller en matière de pêche pour la première nation Sto:Lo, la disparition des saumons est un véritable désastre pour les autochtones de la province. Le saumon constitue encore la base de l'alimentation pour bon nombre de premières nations, souligne-t-il. Les autorités surveilleront la situation des autres types de saumons qui doivent remonter le fleuve plus tard cet été.