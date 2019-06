Sida en Inde : Des infections par dizaines de millions

C'est ce que révèle un nouveau rapport d'ONUSIDA et ses organisations partenaires publié mardi qui indique, en outre, que l'ampleur de l'épidémie sur ce continent varie selon les pays.

Les chercheurs estiment qu'au moins 75 millions d'hommes ont des relations avec des travailleurs et des travailleuses du sexe en Asie, et ce, sur une base régulière. De plus, 20 millions d'hommes entretiennent des relations homosexuelles ou consomment des drogues intraveineuses.

Selon l'ONU, plusieurs de ces hommes ont une conjointe. C'est pourquoi il est estimé qu'environ 50 millions de femmes risquent de contracter le VIH de leur « partenaire intime » même si elles sont considérées à « faible risque » parce qu'elles n'ont des rapports sexuels qu'avec leur mari ou leur partenaire à long terme.

Le rapport ajoute que la forte culture patriarcale qui marque les pays asiatiques « limite sérieusement la capacité des femmes à négocier les rapports sexuels » dans le cadre de relations avec des partenaires intimes.

Au Cambodge, en Inde et en Thaïlande, le nombre le plus élevé de nouvelles infections au VIH concerne justement des femmes mariées.

Le rapport d'ONUSIDA a été publié dans le cadre du 9e Congrès international sur le sida en Asie et dans le Pacifique tenu ces jours-ci à Bali.