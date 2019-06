Accord de libre-échange avec le Panama

La signature de cet accord, au terme de négociations amorcées en octobre dernier, s'accompagne de la décision, par le Panama, de lever son embargo sur le boeuf canadien, en vigueur depuis six ans. De nouveaux accords de coopération en matière de main-d'oeuvre et d'environnement entre les deux pays ont aussi été signés.

Lorsqu'il aura été ratifié par la Chambre des communes, l'accord de libre-échange entraînera l'élimination des droits de douane dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, de la foresterie, du poisson et des fruits de mer. Il permettra aussi, ajoute le bureau du premier ministre, d'ouvrir le marché panaméen dans les secteurs des technologies de l'information et des communications, de l'énergie et des services financiers.

Il n'y a pas de meilleure façon de lutter contre la récession et de stimuler la reprise mondiale que de favoriser le libre-échange entre les pays. Stephen Harper

M. Harper s'est rendu à Panama après avoir participé au sommet nord-américain au Mexique. Sa visite dans le petit pays d'Amérique centrale constitue une première pour un premier ministre canadien.

En Amérique latine, le Canada a déjà signé des accords avec le Pérou et la Colombie au cours des dernières années. Cette dernière entente n'est pas encore entrée en vigueur. Le gouvernement Harper a également entrepris des négociations avec le Groupe des quatre de l'Amérique centrale (Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua), avec la Communauté des Caraïbes et la République dominicaine.

L'Accord de coopération dans le domaine du travail prévoit que les deux pays s'engagent à veiller à ce que leurs lois soient conformes aux dispositions de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 de l'Organisation internationale du Travail. Il prévoit un mécanisme de sanction.

L'Accord en matière d'environnement prévoit notamment que les deux pays mettront en oeuvre des procédures en matière d'évaluation environnementale et n'assoupliront pas leurs lois environnementales afin de favoriser le commerce ou l'investissement. Les deux pays s'engagent aussi à renforcer la protection de la biodiversité et à respecter, à préserver et à maintenir les connaissances, les innovations et les pratiques traditionnelles des peuples autochtones et des collectivités locales.

Des échanges en hausse

Les échanges bilatéraux ont atteint 150 millions de dollars en 2008, mais le Canada, comme plusieurs pays, veut profiter de cette économie florissante. L'économie panaméenne a crû de 9,2 % en 2008, une des meilleures performances des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes.

Les exportations canadiennes se sont chiffrées à 127,9 millions de dollars, en hausse de 48 % par rapport à 2007, et les importations à 21,3 millions de dollars.

Les échanges entre les deux pays En 2008, les machines, les véhicules, l'équipement électrique et électronique, l'aérospatiale (principalement les simulateurs de vol), les produits pharmaceutiques, les légumineuses (principalement les lentilles) et les produits congelés de la pomme de terre constituaient les principales exportations canadiennes de marchandises vers le Panama. Pendant ce temps, le Canada importait principalement des huiles et des combustibles minéraux, des fruits, des noix, des produits du poisson et des fruits de mer, des épices, du café et du minerai (principalement des minerais et concentrés d'argent).

Le premier ministre Stephen harper à son arrivée à Panama

Dès l'entrée en vigueur de cet accord, les droits seront éliminés sur 90 % des exportations canadiennes. Les produits canadiens touchés par cette mesure sont, entre autres, les produits congelés de la pomme de terre, les lentilles, les poissons et l'équipement tel que les simulateurs de vol. L'élimination des droits douaniers pour les autres marchandises s'effectuera sur une période allant de 5 à 15 ans.

Le Canada éliminera pour sa part ses droits de douane sur plus de 99 % des importations panaméennes. Pour les autres importations, l'élimination des droits se fera d'ici 15 ans, à l'exception des droits sur certains produits du sucre et sur les importations de produits laitiers, de volaille et d'oeufs supérieures à l'engagement d'accès.

Les investissements directs canadiens au Panama dans des secteurs comme les banques et l'ingénierie sont de l'ordre de 111 millions de dollars, selon Ottawa.

Par ailleurs, Stephen Harper se rendra au canal de Panama, où d'importants travaux d'élargissement se déroulent.