« Mes » 3 p'tits gars

MES petits gars, c'est comme ça que je les appelle, « 3 gars su'l sofa », depuis le jour où ils sont venus me présenter leur premier CD à l'émission, voilà plus de 2 ans.

Et, depuis, j'avoue que, même si mon baladeur contient des milliers de chansons, il se passe rarement une journée sans que j'écoute au moins une chanson de mes petits gars.

C'est qu'ils me sont vraiment tombés dans l'oreille!

Alors, lorsque Passion Culture m'a suggéré de partager une de mes passions culturelles, la fraîcheur et l'originalité de 3 gars su'l sofa s'imposaient. D'autant plus qu'ils viennent de publier leur deuxième CD, Cerf-volant, qui est tout aussi impressionnant et agréable que Des cobras et des tarentules!

Des chansons à texte naïves, mais « interpellantes », des airs simples, mais efficaces et originaux, des sujets rafraîchissants et par-dessus tout universels.

3 gars su'l sofa en spectacle le 2 août 2009 aux Francofolies de Montréal

Les 3 gars me font sourire et rire, me touchent et m'émeuvent et meublent tellement bien, même après des centaines d'écoutes, les moments où je ressens le besoin de me retrouver et de me recentrer à l'aide de mon baladeur.

Il y a aussi que les 3 gars sont des finissants de l'ATM* à Jonquière et qu'ils mettent à profit leurs talents audiovisuels pour produire des clips qui sont à l'image et à la hauteur de leurs chansons.

Je pars en vacances à l'instant... et j'écouterai probablement mes petits gars plus que moins sur la route vers la Gaspésie, et je vous en souhaite autant.

[[exergue="" ]]*ATM : Arts et technologies des médias est un programme offert par le Cégep de Jonquière.