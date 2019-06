Un Montréalais vers la F1

Il est resté 6 ans à l'ETS pour pouvoir profiter à plein du programme de la formule SAE, qui consiste à construire une monoplace et à la mesurer à celles d'autres écoles de génie mécanique dans des concours.

Radio-Canada Sports l'a suivi dans ses derniers jours à l'ETS.

« Je ne serais pas resté 6 ans ici si je n'avais pas aimé ça, explique-t-il. Il ne faut jamais arrêter de penser à ça. Même quand on va voir un film, on pense à la voiture. La famille n'aime pas toujours ça... »

La grande compétition internationale s'appelle « Formula Student » et se déroule cette année en Allemagne, du 2 au 7 août.

Plus de 75 équipes d'écoles de génie s'affrontent à travers différentes épreuves jugées. Jude Berthault veut gagner cette année. Ce sera pour lui la meilleure façon de dire adieu à l'ETS.

Le Montréalais a gravi les échelons dans l'équipe ETS, jusqu'à en devenir le directeur technique.

« Je suis en charge de la technique de la voiture, mais il y a tellement d'autres personnes, même les recrues, leur job, c'est de vérifier tout, car je ne peux pas penser à tout », explique-t-il.

Il y a 2 ans, la petite monoplace de l'équipe de l'ETS était purement mécanique. Cette année, grâce à des commanditaires et à un budget à la hausse, la voiture est bourrée de capteurs, 77 au total.

Difficile d'imaginer toutes les heures passées à mettre au point ce laboratoire roulant: 60 heures par semaine, en dehors des heures de cours.

« Faire des mathématiques, ce n'est pas super intéressant toujours, admet-il volontiers. Mais si on peut l'appliquer à une certaine section d'une voiture de course, pour améliorer de quoi de concret, c'est plus encourageant, et je peux mettre plus d'effort. »

Durant ces années d'étude, il a pu toucher du doigt la F1, grâce à des stages à l'usine de l'ancienne équipe Honda. Il a adopté la devise de l'ingénieur Ross Brawn: « ma meilleure voiture, ce sera la prochaine ».

Jude Berthault

Jude a trouvé un emploi au Colorado, dans une entreprise spécialisée dans la dynamique des véhicules et l'acquisition de données. C'est son deuxième pas vers la F1.

« Cette entreprise a des contacts incroyables dans tous les niveaux de course, la première année là-bas ne sera pas facile, ça va pousser mes limites. Mais je me donne... 5 ans pour arriver en F1 », lance-t-il, confiant.

Si dans quelques années, vous voyez ce visage dans le paddock de F1, ne vous étonnez pas. Il sera à sa place.