L'étau se resserre sur son médecin

Le Dr Murray est soupçonné d'avoir administré au chanteur une dose potentiellement mortelle de propofol, un puissant anesthésique, le jour de sa mort. Selon une source proche du dossier qui a requis l'anonymat et cité par Associated Press, le Dr Murray aurait d'ailleurs avoué avoir administré du propofol à son patient.

Le site Internet à potins TMZ, qui a annoncé en premier la mort du chanteur, dit aussi que le Dr Murray aurait avoué aux policiers de Los Angeles qu'il avait injecté du propofol au roi de la pop. Selon TMZ, citant des sources policières, le médecin se serait endormi lors la perfusion et aurait trouvé Michael Jackson mort à son réveil.

Son avocat a cependant déjà démenti toute information voulant que son client ait prescrit ou administré quoi que ce soit qui ait pu tuer la star. Le médecin a été interrogé à deux reprises par la police depuis le début l'enquête.

Le propofol, connu sous le nom de marque Diprivan, ne doit normalement pas être utilisé à l'extérieur des hôpitaux. Il réduit le rythme respiratoire, le rythme cardiaque et la pression sanguine. Michael Jackson, qui est mort d'une crise cardiaque, en prenait fréquemment pour s'endormir.

Les résultats toxicologiques de l'autopsie devraient être rendus publics cette semaine.

Perquisition au domicile du Dr Murray

Des policiers et des enquêteurs de l'Agence américaine de lutte contre les stupéfiants ont entrepris, mardi, une perquisition dans la résidence du Dr Conrad Murray, qui fait l'objet d'une enquête pour homicide involontaire, selon des documents de la Cour.

Les avocats du Dr Murray ont indiqué qu'il était chez lui lors de la perquisistion et qu'il a aidé les policiers et enquêteurs. Ils précisent que la perquisition autorisait les enquêteurs à chercher les dossiers médicaux de Michael Jackson. Les enquêteurs ont saisi des téléphones portables et un disque dur d'ordinateur.

Mercerdi dernier, sa clinique à Houston, au Texas, avait été fouillée.

Hommage impromptu à Montréal

Quelque 400 personnes se sont rassemblés à Montréal pour rendre un hommage dansant à Michael Jackson.

Alors que l'enquête se poursuit, quelque 400 fans ont rendu un ultime hommage à Michael Jackson au centre-ville de Montréal. Ils se sont arrêtés à quatre endroits pour présenter une chorégraphie de la chanson « Beat it ».

Cette mobilisation spontanée s'est faite par Internet et s'inscrit dans un mouvement urbain baptisé Flash Mob, ou rassemblement éclair. Hong Kong et Stockholm avaient amorcé la tendance, et Montréal est la première ville en Amérique du Nord à y participer.

Quelques policiers dans le vent ont décidé de suivre la vague. Même la ministre Yolande James a exécuté quelques pas.