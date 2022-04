Les services d’urgences de Toronto contredits

Prenez note que cet article publié en 2009 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les services d'urgences de Toronto sont de nouveau dans l'embarras après qu'un homme soit mort en attente des ambulanciers à la suite d'une crise cardiaque, le 25 juin.

La compagnie qui assure la sécurité dans l'édifice où Jim Hearst a subi une crise cardiaque mortelle contredit la version des faits du chef des services d'urgences de Toronto.

Les services d'urgence sont arrivés sur les lieux plus de 30 minutes après le premier appel au 911. Le chef des services d'urgences, Bruce Farr, a affirmé cette semaine que les ambulanciers ne sont pas immédiatement venus en aide parce que l'appel n'était pas urgent. Il a affirmé que l'information qui permettait de savoir que la vie de l'homme était en danger n'a pas été donnée lors du premier appel effectué au 911.

Bruce Farr, chef des services d'urgence de Toronto

Des enregistrements audio d'Intelligarde, l'entreprise qui assure la sécurité dans l'édifice en question, démontrent qu'un premier appel au 911 a été fait à 23 h 08 pour signaler la situation.

Lors d'un second appel, à 23 h 17, l'agent de garde confie au répartiteur que le visage de la victime tourne au bleu. On lui répond que les secours sont en route. À 23 h 29, un troisième appel est fait pour signaler que la victime a cessé de respirer, puis un autre à 23 h 35 pour signaler que Jim Hearst n'a plus de pouls. Les ambulanciers sont finalement arrivés sur place à 23 h 45, 37 minutes après le premier appel.

Toronto nie que le délai a été causé par la grève des employés municipaux. Les ambulanciers participent à la grève. Depuis le début du conflit, 75 % des effectifs demeurent en poste.

La ligue ontarienne pour la sécurité demande la tenue d'une enquête du coroner.